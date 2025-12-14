怎畫上去的？台中高樓外牆遭塗鴉 「雪糕刺客」慘了

即時中心／廖予瑄報導

日前台中市第二警分局獲報，北區中清路一段一處大樓的高樓外牆遭不明人士噴漆塗鴉；令不少民眾好奇，「到底是怎麼畫上去的？」對此，警方也指出，該塗鴉已影響建築物外觀及公共環境，並依塗鴉署名「雪糕刺客」展開追查，發現塗鴉疑似為一名23歲謝姓男子所為，警方雖多次致電謝男，仍未獲回應，因此依法寄發書面通知，請他到案說明，以釐清相關案情。

警方表示，10日時接獲民眾報案，指中清路一段某棟大樓的高樓外牆上，疑似遭到不明人士噴漆塗鴉；林姓大樓主委發現後，認為塗鴉已影響建築物外觀及公共環境，因此也向警方對塗鴉者提出毀損告訴。

快新聞／怎麼畫上去的？高樓外牆遭塗鴉 台中警鎖定「雪糕刺客」追查

大樓外牆遭人以噴漆塗鴉（圖／警方提供）

根據警方調查，這個塗鴉是在上（11）月18日清晨5時許，遭人以噴漆繪製而成，並依塗鴉署名「雪糕刺客」進行訪查比對。目前經初步掌握，發現疑似為一名23歲謝男所為，因此警方也多次致電聯繫，但都沒有得到回應，因此後續也依法寄發書面通知，請他到案說明，以釐清相關案情，「警方將秉持毋枉毋縱原則，依法究辦。

警方呼籲，任意於建築物、公共設施或他人財物上噴漆塗鴉，已涉及刑法毀損罪，除須負擔修復費用，亦將面臨刑事責任，「切勿因一時衝動或自我表現而觸法。」

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

