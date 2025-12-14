怎畫的？台中16層大樓外牆遭塗鴉 警鎖定「雪糕刺客」

台中1棟16層樓高社區大樓外牆，近日疑似遭署名「雪糕刺客」的謝姓人士塗鴉，警方獲報已寄發書面通知書，請其到案說明。(記者許國楨攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中北區中清路1棟16層樓高的商辦大樓，近日被民眾發現無窗外牆高處出現2處大片塗鴉，因位置位於高樓層，距離地面高度驚人，如何進行塗鴉引發好奇？台中市警方表示，本月10日該棟大樓的林姓主委已報案，並提出毀損告訴，目前鎖定署名「雪糕刺客」的謝姓男子(23歲)偵辦中。

這棟16層樓高的商辦大樓，近來發現遭人在外牆塗鴉，且塗鴉的位置在高樓層，並延伸5、6層樓，外界好奇如何辦到的？並研判可能是趁夜深人靜時，從頂樓採取攀降方式垂降至外牆進行塗鴉，直言此種行為根本是在玩命。

台中市警局第二分局文正派出所表示，12月10日接獲該社區大樓林姓主委報案，表示社區外牆遭塗鴉，因已影響建築物外觀及公共環境，向警方提出毀損告訴。

警方表示，獲報後進行調查，因塗鴉署名「雪糕刺客」，據此進行訪查比對，初步掌握案發時間疑似在11月18日凌晨，初步鎖定涉案對象為謝姓男子(23歲)，惟多次電話聯繫均未取得回應，後續已依法寄發書面通知書，請其到案說明，釐清相關案情，依法究辦。

警方表示，任意於建築物、公共設施或他人財物上噴漆塗鴉，已涉及刑法毀損罪，除須負擔修復費用，亦將面臨刑事責任，切勿因一時衝動或自我表現而觸法。

