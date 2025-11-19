【怎能不愛車】三馬達＋冷卻黑科技！AMG電動GLC要讓性能迷腿軟

記者鍾釗榛／綜合報導

賓士The all-new electric GLC純電休旅。（Mercedes-Benz提供）

賓士之前推出的電動版GLC已經有483匹馬力的漂亮成績，沒想到AMG一接手就準備要把規格往超跑區送。最新消息指出，AMG版本的目標加速是0到100km/h加速低於3秒，動力更可能突破900匹。

AMG計畫將GLC打造成性能猛獸。（Mercedes-Benz提供）

三馬達爆發力更狂

AMG版電動GLC將採用一具前馬達，加二具後馬達的三馬達配置，帶來更細膩、也更暴力的四驅分配。極速會被電子限制在約 250km/h，但以它的輸出來看，根本不是問題。

電動GLC將採用一具前馬達，加二具後馬達的三馬達配置。（Mercedes-Benz提供）

AMG專屬電動平台配超強電池

這款性能怪獸採用AMG.EA專屬電動架構，就是之前GT XX概念車展示的那套高性能平台。電池採用圓柱電芯，加上「直接冷卻系統」，冷卻液能繞著每個電芯流動，讓電池可以長時間維持暴力輸出不降功率。

採用AMG GT XX電動概念車平台。（Mercedes-AMG提供）

模擬換檔、模擬排氣全給你

AMG 很清楚車迷要什麼，因此電動GLC不只快，還會提供模擬排氣聲、模擬換檔、模擬震動，讓你開電動車卻像在開性能燃油車。外觀也會有一系列AMG專屬套件，內裝配上運動座椅與滿滿AMG細節，儀式感一次到位。

電動AMG GLC會提供模擬排氣聲、模擬換檔、模擬震動。（圖／翻攝Mercedes-Benz網站）

SUV、轎車猛獸全準備上線

AMG明年將推出全新高性能轎車，還有馬力破千的SUV也在排隊。電動GLC AMG則預計會在正式上市前公布售價，勢必成為性能迷最期待的作品之一。

