怎能不愛車／三馬達＋破千匹 Jaguar史上最猛GT北極圈測試

Jaguar正在為品牌電動化時代投下震撼彈。旗下全新純電豪華四門GT原型車，近日已進入北極圈進行寒帶測試，在最低零下40度的極端環境中實測性能，為今年夏天的全球首發暖身。這不只是耐寒測試，更是 Jaguar 史上規模最大的整車驗證計畫之一。

Jaguar純電豪華四門GT原型車，已進入北極圈進行寒帶測試。（圖／Jaguar提供）

從沙漠一路跑到冰湖

為了確保量產前萬無一失，Jaguar共動員約150輛原型車，累積行駛里程達數十萬英里，測試場域橫跨炙熱沙漠、結冰湖面與高度擬真的虛擬環境。原廠強調，這款四門GT在實際上路前，已完成品牌歷來最全面的模擬與車台測試。

Jaguar共動員約150輛原型車，累積行駛里程達數十萬英里。（圖／Jaguar提供）

Jaguar史上最猛GT誕生

動力才是這輛車真正的重頭戲。全新電動四門GT採用三馬達配置，最大輸出超過1,000匹馬力，搭配智慧四輪驅動與即時扭矩分配系統，不論濕滑或低抓地力路面，都能維持穩定又帶點激情的操控表現，堪稱Jaguar有史以來最強量產GT。

全新電動四門GT採用三馬達配置，最大輸出超過1,000匹馬力。（圖／Jaguar提供）

操控與舒適一次到位

在瑞典冰封湖面測試中，工程團隊同步微調駕駛模式與底盤設定，包含四輪轉向、動態氣壓懸吊、主動式雙閥避震器，以及專屬23吋冬季胎，讓這輛GT在穩定與舒適之間取得完美平衡。

工程團隊同步微調駕駛模式與底盤設定。（圖／Jaguar提供）

熱能管理成關鍵

面對電動車最怕的低溫續航問題，Jaguar導入ThermAssist熱能管理系統，可降低約40%加熱能耗，甚至在零下10度仍能回收熱能替座艙與動力系統加溫，大幅提升寒帶行駛里程表現。

Jaguar純電豪華四門GT原型車。（圖／Jaguar提供）

