【怎能不愛車】不再留後路 英國指標車廠以後只賣電動車

記者鍾釗榛／綜合報導

Jaguar SVR 575 Ultimate Edition終極版。（翻攝Jaguar）

英國豪華品牌Jaguar在12月19日正式下線最後一輛F-Pace，宣告這款中型休旅車以及內燃機引擎時代的終結。F-Pace自2015年法蘭克福車展亮相以來，一直是Jaguar的熱銷明星，以2.0升汽柴油渦輪、3.0升V6及 5.0升V8機械增壓引擎，搭配後輪或四輪驅動，完美詮釋Jaguar豪華與駕馭精神。

最後一輛SVR性能版

告別儀式上的最後一輛F-Pace是黑色SVR性能版本，擁有550匹馬力與8速自排變速箱，零百加速僅需4秒。這輛車不會對外販售，而是交由Jaguar Daimler遺產信託基金典藏，與品牌歷史上的里程碑車型並列，象徵Jaguar 90年來對性能與設計的堅持。

最後一輛Jaguar SVR交由Jaguar Daimler遺產信託基金典藏。（翻攝Jaguar）

不只是告別更是新開始

雖然F-Pace的離開讓不少粉絲感到惋惜，但Jaguar愛好者俱樂部指出，Solihull 工廠現場氣氛充滿自信與未來感。這次活動並非單純回顧，而是象徵Jaguar將全心投入電動車時代的決心。

迎向電動未來

F-Pace告別之後，Jaguar下一步將推出Jaguar 00電動車。這款車雖然可能引發討論，但品牌堅定表示，未來Jaguar將只專注電動車，徹底轉型為純電豪華品牌，開啟新世代的冒險與挑戰。

Jaguar Type 00概念車。（圖／翻攝Jaguar網站）

F-Pace的傳奇地位

十年間，F-Pace不僅成為Jaguar最暢銷的車型，也成功吸引新世代車主進入豪華品牌領域。其經典設計、強悍動力與靈活操控，將長久留存在車迷心中，成為內燃機Jaguar的代表作之一。

