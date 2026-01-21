怎能不愛車／不只是車、是傳奇重造 這輛野馬GT350身價破千萬

記者鍾釗榛／綜合報導

只要提到Shelby GT350，老車迷腦中浮現的絕對是那台稱霸SCCA賽場的傳奇野馬。如今，美國改裝名廠Trick Rides決定向這段榮耀致敬，推出全新GT350TR。這不是單純復刻，而是一台披著經典外皮、內在卻是現代猛獸的終極改裝版Mustang。

野馬GT350TR重現Shelby GT350風采。（圖／翻攝Trick Rides網站）

回歸純正賽車魂

過去Trick Rides以碳纖維寬體、千匹馬力的極限改裝聞名，但這次他們選擇收斂外型，改用鋼製車身面板，向1965年Shelby原始設計致敬。齊平式車窗、Ringbrothers金屬件點綴細節，讓整體看起來既復古又帶著低調科技感。

GT350TR向1965年Shelby原始設計致敬。（圖／翻攝Trick Rides網站）

底盤懸吊全面升級

GT350TR底盤來自Roadster Shop，前懸吊換上Fox獨立懸吊，後方採平行四連桿結構搭配9吋後軸，前後都加粗防傾桿，過彎穩定度直接拉滿。輪圈選用Forgeline三片式鍛造輪框，搭配Continental高性能輪胎，煞車則由Baer六活塞卡鉗坐鎮，制動力同樣不容小覷。

GT350TR底盤來自Roadster Shop。（圖／翻攝Trick Rides網站）

700匹機械增壓V8

動力核心是一具5.0升機械增壓Coyote V8，引擎輸出高達700匹馬力，搭配TREMEC T-56六速手排變速箱，完全就是為熱血駕駛而生。排氣系統採用Ultimate Headers加上MagnaFlow消音器，聲浪保證讓人起雞皮疙瘩。若不愛增壓聲浪，也能選配6.3升自然進氣V8，但動力數據仍是個謎。

動力核心是一具5.0升機械增壓Coyote V8，引擎輸出高達700匹馬力。（圖／翻攝Trick Rides網站）

身價破千萬

GT350TR起價33.9萬美元，換算約新台幣1,090萬元起，還能客製專屬塗裝，全車於Trick Rides美國工廠手工打造。這不只是一輛野馬，而是一件向Shelby致敬的賽車藝術品，專屬於真正懂美式性能靈魂的玩家。

