【怎能不愛車】不只空間大、科技也補齊 小改款Staria更好用

記者鍾釗榛／綜合報導

Hyundai小改款Staria多功能MPV。（圖／翻攝Hyundai網站）

Hyundai旗下最具辨識度的多功能車款Staria，自2021年登場後一直是家庭與商務市場的空間指標，如今睽違四年多終於迎來小改款。這次改款不走大破大立路線，而是針對質感、科技與行路感受全面升級，讓這款「一車多用」的MPV在實用之外，也多了幾分精緻與未來感。

Staria而是針對質感、科技與行路感受全面升級。（圖／翻攝Hyundai網站）

科幻外型微整

外觀延續「Inside Out」設計思維，整體輪廓熟悉但細節更洗鍊。最有感的變化來自車頭，原本分段式日行燈整合為橫貫式光條，夜間辨識度大幅提升，燈組側邊還刻上STARIA字樣，低調中展現存在感。水箱護罩改為簡潔的水平幾何造型，頂規Lounge車型則透過鍍鉻格柵與立體保桿，營造更偏豪華取向的視覺氣場。

廣告 廣告

外觀延續「Inside Out」設計思維。（圖／翻攝Hyundai網站）

科技與操作感兼顧

車內是本次小改款的重點進化區。Staria換上雙12.3吋螢幕配置，並導入集團最新ccNC車機系統，支援OTA更新與環景影像，科技氛圍明顯升級。值得一提的是，Hyundai也聽見使用者回饋，將部分空調與影音功能改回實體按鍵，操作更直覺；高階車型則把原本的按鍵式排檔，改為更順手的機柱式設計。

Staria換上雙12.3吋螢幕配置，並導入集團最新ccNC車機系統。（圖／翻攝Hyundai網站）

油電與LPG並行

動力方面，小改款Staria 在韓國市場提供1.6升渦輪油電與3.5升LPG兩種選擇，依照乘用或商用需求，區分為一般版與Lounge版本。從多人座接駁、家庭用車到貨物載運，都能找到對應配置，延續Staria一車多角色的產品定位。

純電版預告現身

更令人期待的是，Hyundai已預告Staria EV即將登場。從「品牌最大純電車」與貫穿式日行燈線索來看，幾乎確定就是純電Staria。若參考既有電動商用版本，未來有望搭載800V架構與高功率快充系統，10分鐘就能補進約100公里續航。純電Staria預計2026年1月於布魯塞爾車展亮相，也象徵這款太空船MPV正式邁向電動新世代。

更多三立新聞網報導

【怎能不愛車】從外型到動力都很狂 Lexus端出休旅最強王牌

【怎能不愛車】百萬內最殺價格！鴻華先進Bria電動車89.9萬起

【怎能不愛車】不只換臉！日產「這款電動休旅」改款 台灣發售時間曝

【怎能不愛車】Audi TT「復活計畫」骨子裡竟是一輛保時捷！外觀曝光

