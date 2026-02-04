怎能不愛車／不是行銷話術 這家車廠真的敢給電動車「100年保固」！

記者鍾釗榛／綜合報導

當全球車迷還在等特斯拉是否會推出Cybervan，一家來自俄羅斯的新創品牌已經搶先給出答案。名為Russo-Balt F200的純電廂型車，以滿滿稜角線條與未塗裝不鏽鋼車殼登場，第一眼就讓人聯想到Cybertruck，科技感與話題性直接拉滿。

車體由不鏽鋼打造。（圖／翻攝Russo-Balt網站）

百年老牌復活

有趣的是，打造這款車的公司，過去其實是做不鏽鋼飲水機起家。Russo-Balt 這個名字源自1869年，曾是俄羅斯重要的鐵路與汽車製造商，1918年退出歷史舞台，如今靠著一輛電動廂車高調宣告品牌回歸。

Russo-Balt曾是俄羅斯重要的鐵路與汽車製造商。（圖／翻攝Russo-Balt網站）

直接給你 100 年保固

F200最大賣點就是整車不鏽鋼外殼，由技師手工焊接完成，官方甚至對車體結構開出100年保固。採用單體式車身設計，卻仍能提供1,000公斤載重，車長近6米、車內可站立，完全衝著商用需求而來。

不鏽鋼外殼由技師手工焊接完成。（圖／翻攝Russo-Balt網站）

為極地而生

考量俄羅斯嚴寒氣候，F200幾乎把加熱做到極致。座椅、方向盤、後視鏡，甚至雨刷全都能加熱，搭配14吋螢幕與360度環景，舒適度完全顛覆對廂型車的想像。

座椅、方向盤、後視鏡，甚至雨刷全都能加熱。（圖／翻攝Russo-Balt網站）

270萬起跳

動力採前置馬達、200匹馬力，搭配115 kWh電池，續航約400公里，並支援DC快充，售價約台幣270萬元，訂金只要4,100元。在Cybervan仍停留在傳聞階段時，Russo-Balt已經先把話題變成實車，能否成功，2027年交付後就會揭曉答案。

Russo-Balt F200純電廂型車。（圖／翻攝Russo-Balt網站）

