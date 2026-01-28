怎能不愛車／不是超跑神話 你買得到的量產車、竟是美國最速王者

記者鍾釗榛／綜合報導

Corvette ZR1X超跑。（翻攝Chevrolet網站）

Chevrolet正式端出全新Corvette ZR1X，一登場就把「美國最快量產車」的頭銜牢牢握在手中。在US 131 Motorsports Park的實測中，ZR1X以時速約256 km/h（159 mph）衝線，只花8.675秒完成四分之一英里直線加速，這樣的數字，直接把過往美系性能標準全部推翻重來。

動力直接破表

ZR1X的核心關鍵，在於那套徹底進化的油電混合系統。車尾是一具雙渦輪LT7 V8引擎，前軸則加入電動馬達輔助，綜效輸出直接來到1,250匹馬力。透過電動化四輪驅動與專屬起步控制系統，每次起跑都像複製貼上一樣穩定，0到96 km/h（60 mph）只要1.68秒，加速力道最高達1.75G，完全是超跑等級的身體衝擊。

動力採用油電混合系統。（翻攝Chevrolet網站）

不用改裝也能跑進9秒

更誇張的是，這次測試用的還是原廠空力設定，腳下也只是Michelin PS4S街胎，沒有任何賽道特化配件加持。即便是在一般路面，只要選配ZTK Performance Package，ZR1X依然有能力在9秒內完成四分之一英里，真正做到「交車即戰力」。

Corvette ZR1X挑戰紀錄時，沒有任何賽道特化配件加持。（翻攝Chevrolet網站）

挑戰千萬級超跑

過去這種性能表現，幾乎只存在於身價動輒七位數美元、換算新台幣破三千萬元的hypercar身上。但ZR1X不只合法上路、符合全美50州法規，還保有Corvette一貫的相對親民定位，等於用量產車的價格，正面硬剛頂級超跑俱樂部。

