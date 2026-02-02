怎能不愛車／不是車、是藝術品 超限量概念跑車確定量產

記者鍾釗榛／綜合報導

從概念車到實車，Bertone現代版Runabout終於走到量產階段。這次不再只是展示用作品，是真正能掛牌上路的限量跑車，而且一次端出兩種風格，包含最純粹的敞篷 Barchetta，以及多了擋風玻璃與可拆車頂的Targa版本，復古味不減，實用度卻大幅升級。

Bertone Runabout有兩種版本。（圖／翻攝Bertone網站）

傳奇設計師的楔形靈魂回來了

新世代Runabout靈感源自1969年的A112 Runabout概念車，出自設計大師Marcello Gandini之手。車體並非沿用現成平台，而是打造全新鋁合金底盤，搭配碳纖維車身，整備重量約1,057公斤，和Mazda MX-5相當，卻多了濃厚的經典設計氣場。

Runabout靈感源自1969年的A112 Runabout概念車。（圖／翻攝Bertone網站）

小車身卻是狠角色

動力配置一點也不保守，座椅後方塞進3.5升機械增壓V6引擎，輸出達475匹馬力、約50公斤米扭力，搭配六速手排、後輪驅動。0到100公里加速只要4.1秒，極速上看270公里，完全是超跑等級。

座椅後方塞進3.5升機械增壓V6引擎，輸出達475匹馬力。（圖／翻攝Bertone網站）

限量到連炫耀都來不及

Bertone全球只生產25輛，每輛售價39萬歐元，換算新台幣約1,365萬元起。這不只是跑車，而是一件會移動的設計收藏品。

Bertone全球只生產25輛。（圖／翻攝Bertone網站）

