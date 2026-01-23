怎能不愛車／中控台直接鑲入千萬名錶 這輛車連時間都在炫富

記者鍾釗榛／綜合報導

在推出驚豔車壇的Brouillard之後，Bugatti超高端訂製計畫再度端出話題新作。這輛名為「FKP Hommage」的作品，正是向初代Veyron以及背後靈魂人物Prof. Dr. Ferdinand Karl Piëch致敬，也再次證明 Bugatti 在頂級客製領域幾乎沒有對手。

布加迪FKP Hommage訂製超跑。（圖／翻攝Bugatti網站）

W16血統不變

FKP Hommage以Bugatti W16底盤為基礎，動力核心來自Chiron Super Sport的四渦輪增壓引擎，透過更大的渦輪、強化冷卻系統與變速箱設定，最大輸出一舉來到1,578匹馬力。即便披上復古外衣，性能依然是當代超跑的天花板。

布加迪FKP Hommage最大輸出一舉來到1,578匹馬力。（圖／翻攝Bugatti網站）

復古與現代交會

這輛致敬之作在設計上刻意向威龍靠攏，圓潤的車身線條搭配狹長頭燈，成功融合經典與現代語彙。車身為專屬訂製，前20吋、後21吋輪圈設定，紅色車漆以銀色鋁底為基礎，黑色區塊則採裸露碳纖維，完美重現威龍標誌性的雙色塗裝。

圓潤的車身線條搭配狹長頭燈，成功融合經典與現代語彙。（圖／翻攝Bugatti網站）

腕錶直接嵌進儀表板

走進車內，更能感受到Bugatti對細節的執念。圓形方向盤致敬第一代威龍，中控台由實心鋁材削製而成，最吸睛的莫過於儀表板中央鑲嵌一只41mm AP皇家橡樹陀飛輪腕錶，堪稱藝術品等級的配置。

儀表板中央鑲嵌一只41mm AP皇家橡樹陀飛輪腕錶。（圖／翻攝Bugatti網站）

Programme Solitaire的極致象徵

FKP Hommage是Bugatti第二款Programme Solitaire車型，這項服務定位在Sur Mesure之上，每年僅打造兩輛。回顧20年前Veyron問世時，以1,001匹馬力與超過400km/h的極速震撼全球，如今Bugatti用這輛致敬之作，再次替傳奇寫下新註解。

布加迪FKP Hommage訂製超跑。（圖／翻攝Bugatti網站）

