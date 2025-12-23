【怎能不愛車】中量級騎士新選擇 Royal Enfield投入台灣市場

記者鍾釗榛／綜合報導

專注中量級摩托車市場的英國品牌Royal Enfield，正式宣布進軍台灣，並選擇新竹作為品牌首站，開設台灣首間旗艦店，象徵深耕在地市場的起點。此次由太古汽車集團擔任台灣總代理，不僅讓Royal Enfield正式納入亞太戰略版圖，也為台灣中量級摩托車市場注入全新英倫風格。

專注中量級摩托車市場的英國品牌Royal Enfield，正式宣布進軍台灣。（圖／Royal Enfield提供）

看準台灣成熟騎士市場

Royal Enfield 近年在全球中量級市場表現亮眼，年銷量已突破百萬輛。品牌高層指出，亞太市場對250c.c.至750c.c.車款需求快速成長，而台灣擁有成熟的騎士文化與穩定消費力，是不可忽視的重要據點。透過與太古汽車集團合作，Royal Enfield期待更貼近台灣騎士，建立長期且深度的品牌連結。

Royal Enfield 鎖定台灣中量級機車市場。（圖／Royal Enfield提供）

完整體驗一次到位

位於新竹市東區中華路的新竹旗艦店，將提供從新車展示銷售、維修保養到售後服務的完整體驗，讓消費者不只是買車，更能感受Royal Enfield所強調的騎乘文化與生活態度。品牌也期望以實體據點為核心，逐步凝聚屬於台灣的 Royal Enfield 騎士社群。

新竹旗艦店將提供從新車展示銷售、維修保養到售後服務的完整體驗。（圖／Royal Enfield提供）

經典靈魂一次到齊

此次導入台灣的車系橫跨350與650級距，從歷史最悠久的Bullet 350、充滿英倫軍風的Classic 350，到主打輕鬆巡航的Meteor 350，各自展現純粹、易上手的騎乘本質；雙缸陣容則由強調改裝態度的Shotgun 650、優雅復古的Classic 650，以及旗艦巡航取向的Super Meteor 650領軍，滿足不同風格騎士的期待。

Royal Enfield導入台灣的車系橫跨350與650級距。（圖／Royal Enfield提供）

回歸純粹騎乘樂趣

Royal Enfield向來不以性能數據為唯一訴求，而是強調節奏、操控與騎士之間的連結。隨著品牌正式進入台灣，未來不僅帶來更多元的產品選擇，也為中量級摩托車市場提供另一種「慢一點、騎更遠」的生活想像。

