怎能不愛車／休旅王者再進化！全新RAV4登場、三種性格一次滿足

記者鍾釗榛／綜合報導

TOYOTA全新RAV4休旅車。（圖／記者鍾釗榛攝影）

從1994年誕生至今，RAV4早已是全球休旅車的經典代表，累積銷量突破1,500萬輛，在台灣也繳出超過32萬輛的驚人成績。如今全新第六代RAV4強勢回歸，自2025年12月底開放預接後詢問熱度直接炸鍋，訂單瞬間湧入，其中ADVENTURE與GR SPORT等個性化車型佔比高達四成，顯示新世代買家不只要一輛代步車，更要一台能代表生活風格的座駕。

有三成預購訂單為最高階的RAV4 GR SPORT。（圖／記者鍾釗榛攝影）

三種性格一次到位

全新RAV4這次不再只有單一面貌，而是一次推出三種截然不同的性格設定。標準版主打俐落都會感，ADVENTURE走的是戶外探險風格，GR SPORT則注入賽道熱血基因，從外觀到內裝飾板都各有特色，讓消費者可以依照生活型態挑選最對味的版本，真正把休旅車變成個人風格的延伸。

全新RAV4一次推出三種截然不同的性格設定。（圖／記者鍾釗榛攝影）

46項安全配備全面守護

安全科技也同步大升級，導入最新TSS 4.0主動安全系統，不僅偵測距離更遠、視野更廣，還能提前掌握前方第二輛車與左右車道動態，搭配前方橫向來車警示、駕駛疲勞監測與環景影像底盤透視功能，讓行車與停車都更安心，全車更標配高達46項主被動安全配備，防護力直接拉滿。

TOYOTA全新RAV4休旅車（圖／記者鍾釗榛攝影）

智慧座艙全面進化

進入車室，最吸睛的就是全新懸浮式中控主機與12.3吋數位儀錶，支援無線Apple CarPlay與Android Auto，操作更直覺流暢。首度導入的TOYOTA Connect智能聯網系統，讓車主能用手機遠端啟動空調、控制車門窗戶，甚至在發生重大碰撞時自動通報救援中心，真正把科技變成貼身守護。

全新懸浮式中控主機與12.3吋數位儀錶。（圖／記者鍾釗榛攝影）

省油又有力

動力方面，全新第五代油電系統讓RAV4同級最佳油耗達24 km/l，最大綜效馬力來到229匹，而ADVENTURE與GR SPORT搭載E-Four四驅系統後更提升至239匹，兼顧節能與性能。售價自104萬元起，最高規GR SPORT為139萬元，配備升級卻等同實質降價約一成，CP值再創新高。

全新第五代油電系統讓RAV4同級最佳油耗達24 km/l，最大綜效馬力來到229匹。（圖／記者鍾釗榛攝影）

RAV4售價

豪華：104萬元

尊爵：117萬元

尊爵+122萬元

旗艦：130萬元

ADVENTURE 4WD：133萬元

GR SPORT 4WD：139萬元

越野風格的RAV4 ADVENTURE 4WD。（圖／記者鍾釗榛攝影）

