怎能不愛車／你或許不認識這輛老福特 但這輛車價值2億！

記者鍾釗榛／綜合報導

能像謝爾比(Carroll Shelby)一樣改寫美國跑車歷史的人屈指可數。這位從德州養雞戶一路拚到利曼冠軍的傳奇人物，不只打造出經典眼鏡蛇跑車，更親手拯救了福特GT40計畫，讓美國車真正站上世界賽車舞台。如今，一輛由謝爾比本人親自駕駛過的GT40 MK1，即將在Mecum拍賣會上登場，再度掀起車壇話題。

謝爾比駕駛過的福特GT40，即將在Mecum拍賣會上登場。（圖／翻攝Mecum網站）

曾是車展最亮眼主角

這輛底盤編號P/1018的GT40於1965年底誕生，原本並非賽車設定，而是謝爾比打造的展示用神兵。當年抵達洛杉磯時車頭曾有輕微損傷，修復後立刻在西雅圖車展成為全場焦點。1966年，謝爾比更親自駕駛它，載著選美皇后奔馳在剛完工的聖莫尼卡高速公路上，畫面成為經典。

這輛福特GT40原本樂於活動展示。（圖／翻攝Mecum網站）

橫跨電視與電影的超級跑車

結束車展巡迴後，P/1018直接進軍好萊塢，被米高梅租用拍攝電影《大獎賽》，還曾現身電視影集《秘密特工》，甚至在改裝車展與體育場巡迴亮相。多年來它換上深藍戰袍，成為美國性能文化的重要象徵，也讓GT40形象深植人心。

福特GT40車身架設攝影機進行拍攝任務。（圖／翻攝Mecum網站）

寫下無數冠軍紀錄

直到1973年，P/1018才真正踏上賽道，後來轉戰澳洲與歐洲賽事。即使曾有小事故，但底盤依舊完整。2000年代由名將Ray Bellm駕駛後，更在利曼經典賽、古德伍德嘉年華屢創佳績，甚至在《Top Gear》中擊敗Noble M400，證明這輛老車依舊戰力驚人。

這輛GT40也曾參與過著名賽事。（圖／翻攝Mecum網站）

身價破億台幣

這輛GT40不僅是謝爾比親駕座駕，更是首款採用三孔底盤面板設計的原型車，如今已恢復原廠栗色塗裝。拍賣預估成交價落在550萬到600萬美元之間，約新台幣1.8億至2億元，可說是性能車迷夢寐以求的收藏聖品。

車艙經過修復與完善照顧。（圖／翻攝Mecum網站）

