【怎能不愛車】你買不到量產、只能客製！保時捷車殼造出夢幻跑車
記者鍾釗榛／綜合報導
說到把保時捷玩到像精品工藝，沒有人能比Singer更懂。他們推出史上最猛的「Singer Reimagined 911 Carrera Coupe」，以經典964世代為基礎，限量僅100 輛，稀有度比超跑還兇。最大亮點，就是那顆與Cosworth合作打造的4.0升自然進氣六缸引擎，轉速飆到8,000 rpm，輸出420匹馬力，聽到就知道這不是普通引擎，而是會讓人流淚的那種純粹機械浪漫。
三大技術突破
這顆自然進氣引擎不只是猛，而是創下Singer三項「第一次」，首次採氣冷汽缸＋水冷汽缸蓋混搭技術、首次導入VVT可變氣門正時、首次轉速突破8,000 rpm，堪稱把老派機械調到極限。動力透過六速手排傳送到後輪，光聽規格就知道這車不是給一般人，是給真心愛開車的人。底盤還請到Red Bull Advanced Technologies，也就是F1等級團隊操刀，整個操控完全是賽車規格。
外型復古又有巧思
外觀靈感源自80年代寬體911 Carrera，整台車以全碳纖維打造，肌肉線條超到位。最驚喜的是車頭那組「彈出式燈」，巧妙藏在大燈內側，開起來直接氣勢爆棚。這種細節不是耍帥，是狂到極致的美學堅持。
每個細節都像精品
坐進車內更是另一個世界。儀表板全手工打造，皮革、材質、顏色全都能客製，連座椅都能選擇輕量化版本或賽車椅。整個座艙都在提醒你，這不是量產車，是專為駕駛者打造的藝術品。
限量的收藏價值
雖然外型走純復古味，但配備可一點都不老派。包含Bosch牽引力控制、ABS、ESC、可調避震、還有聲浪強化系統等全部到位。Singer說得很清楚，這100輛不是為市場做，是獻給那些熱愛駕駛、迷戀工藝的車迷。從塗裝到內裝通通能客製，每一台都是獨一無二的藝術收藏。
歐盟禁售燃油車掀戰！車廠反彈：再這樣產業會斷尾
【怎能不愛車】柴油動力＋七種模式 日產重武裝皮卡大進化
【怎能不愛車】跑車靈魂全面電動化！純電Cayenne性能強到不像SUV
特斯拉準備漲價？「零中國化」壓力爆表、供應鏈價格壓不住了
