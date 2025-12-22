【怎能不愛車】保時捷讓時光倒流 20歲的Carrera GT重生

記者鍾釗榛／綜合報導

原廠翻新保時捷 Carrera GT 。（圖／翻攝Porsche網站）

對保時捷車迷來說，最接近「時光機」的存在，非Sonderwunsch特殊客製化部門莫屬。只要預算到位，保時捷能將一輛老車完全拆解、重建，恢復到近乎「零公里新車」的狀態，並附上原廠認證文件。這輛Carrera GT，正是誕生超過20年後，被原廠親手送回巔峰狀態的代表作。

保時捷Carrera GT翻新工程，由Sonderwunsch特殊客製化部門操刀。（圖／翻攝Porsche網站）

原廠級重生

這項被稱為工廠復原計畫的工程，幾乎是從螺絲開始重來。V10引擎、底盤與所有機械結構，全面回歸2005年出廠設定，技術水準就像剛下萊比錫產線。和先前那輛六速手排Cayenne GTS一樣，這不是翻新，而是一次徹底的原廠級重生。

Carrera GT剽悍的V10引擎。（圖／翻攝Porsche網站）

銀色變身紅白戰袍

不過，這輛Carrera GT並沒有完全複製當年的樣子。車主特別指定，將原本的銀色塗裝，改為1970年利曼24耐冠軍Porsche 917的紅白賽車塗裝，並完整復刻23號賽車的經典配色，向漢斯・赫爾曼與理查德・阿特伍德的傳奇勝利致敬。

外觀改為致敬1970年利曼24耐冠軍Porsche 917的紅白賽車塗裝。（圖／翻攝Porsche網站）

不只收藏更是要開上路

為了放心駕駛，車主還替手工噴漆車身貼上保護膜，態度很明確，不是鎖在車庫等升值，而是要真正上路享受。外觀加入霧面黑碳纖維飾件、黑色輪圈與賽車號碼，低調中帶著濃濃賽道味，與紅白塗裝形成強烈對比。

車主還替手工噴漆車身貼上保護膜。（圖／翻攝Porsche網站）

內裝細節直接拉滿

車內大量採用紅色Alcantara，從儀表台、門板到方向盤幾乎全包覆，甚至延伸到前行李廂，還配有專屬訂製行李。座椅外殼與儀表細節則換上霧面碳纖維，部分錶面更引用918 Spyder的材質元素，讓這輛Carrera GT成為獨一無二的存在。

車內大量採用紅色Alcantara麂皮。（圖／翻攝Porsche網站）

