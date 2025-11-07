【怎能不愛車】保時捷Cayenne純電再進化 端出滿滿黑科技

記者鍾釗榛／綜合報導

保時捷將Formula E賽道的實戰經驗完整移植到全新純電Cayenne上，這款超跑級電動SUV可說是技術轉移的最佳範例。純電Cayenne採用源自Porsche 99X Electric的「直接液冷系統」，讓電驅效率高達驚人的98%，同時具備600kW的動能回收能力，不只快、還更聰明。

純電Cayenne採用源自Porsche 99X Electric的「直接液冷系統」。（圖／PORSCHE提供）

液冷科技加持

與傳統水冷系統不同，保時捷的液冷技術能讓冷卻液沿著銅線即時導熱，不僅減少體積，更提升輸出穩定性。原廠表示，如果用傳統設計，要達到同樣的效率，馬達體積得放大1.5倍！這樣的創新設計，不僅保留跑車靈魂，也讓純電Cayenne能輕鬆兼顧高性能與長續航。

廣告 廣告

保時捷的液冷技術能讓冷卻液沿著銅線即時導熱。（圖／PORSCHE提供）

600kW回收力道

純電Cayenne的動能回收能力同樣來自Formula E戰場，最高可達600kW。日常駕駛中，高達97%的煞車操作都能透過電能回收完成，真正做到「能量不浪費」。這不僅意味著續航更長，也讓駕駛在每次減速時，都像在為下一段衝刺蓄能。

動能回收能力同樣來自Formula E戰場，最高可達600kW。（圖／PORSCHE提供）

快充實力驚人

說到充電速度，Cayenne同樣繼承了賽道基因。採用最高400kW DC快充功率，只要16分鐘就能從10%充到80%電量，充電10分鐘更可補上300公里續航。即便在台灣夏季高溫環境中，也能維持穩定輸出，展現保時捷對「速度」與「穩定」的極致追求。

保時捷純電Cayenne採用最高400kW DC快充功率，只要16分鐘就能從10%充到80%電量。（圖／PORSCHE提供）

賽道與日常的完美交會

保時捷電動方程式車隊總監Modlinger表示：「在Formula E的勝負關鍵就是效率，而Cayenne正是把這份賽道哲學帶到日常生活的最佳作品。」從賽車的高溫測試到街道的實際駕馭，純電Cayenne讓「豪華」不只是享受，更是一場科技與駕馭的極致融合。

更多三立新聞網報導

詐騙集團洗錢豪買 「羊皮狼」保時捷被搜出

Tesla掛牌雪崩！台灣電車榜洗牌、國產與德系笑到最後

鋼砲回歸 現在可以用國產車的價格、買到福斯GTI

【怎能不愛車】BMW全新X1 M Sport登場！運動魂＋豪華質感一次滿足

