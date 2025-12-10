【怎能不愛車】假設關稅0％預售曝光 全新Jeep Wrangler台灣亮相

記者鍾釗榛／綜合報導

睽違15年，美國經典越野品牌Jeep重新踏上台灣土地，讓不少越野迷直呼「等到快哭了」！Jeep自1941年誕生以來，就是自由精神與冒險文化的象徵，其硬派形象與軍規血統早已寫進全球越野史。而這次的回歸不只是品牌重啟，更像是把一種生活態度重新帶回台灣。

Jeep重返台灣市場。（圖／JEEP提供）

總代理寶嘉聯合宣布Jeep重返市場，正式導入最具代表性的Wrangler車系。推出Sahara與Rubicon車型，預售價分別為209.8萬與239.8萬元。需注意，以上價格皆以「美國進口關稅為 0%」假設制定，未來若關稅調整，正式售價將以寶嘉聯合公告為準。最快交車時間預計落在明年第二季。

寶嘉聯合正式導入最具代表性的Wrangler車系。（圖／JEEP提供）

經典外型再進化

Jeep Wrangler的外型向來是汽車圈公認的「看一次就忘不了」經典。方正車體、圓形頭燈、七槽式水箱護罩，全都充滿強烈Jeep DNA。不過新世代 Wrangler不只是復刻，它將許多細節重新升級，包括冷卻效率更好的格柵比例、改為隱藏式天線避免林道勾扯、以及Corning Gorilla高強度擋風玻璃，大幅提升耐用度。在Jeep世界裡，車頂、車門、擋風玻璃都能拆下，這些不是花招，而是一種能「真的讓風灌進車裡」的自由體驗。當陽光、海風、泥土味一口氣湧進來，那就是Wrangler與其他SUV最大的差別。

圓形頭燈、七槽式水箱護罩，全都充滿強烈Jeep DNA。（圖／JEEP提供）

選用Corning Gorilla高強度擋風玻璃。（圖／JEEP提供）

堅不可摧的骨架

越野真正的考驗往往不在馬力，而在地形。Wrangler依然堅持採用Body-on-Frame非承載式梯型大樑，面對巨石、落差、扭曲、側傾時，能保持結構完整，不把力量直接傳進車艙。前後剛性軸與長行程懸吊，讓車輪在極端地形中仍能維持最佳貼地反應。Rubicon車型更升級Dana全浮式重型車軸，面對巨石路段也能一路硬上。所有這些能力都經過美國NATC實測認證，也就是大家熟悉的Trail Rated五力標章，涵蓋涉水、離地高度、牽引力、懸吊行程到操控性，是Jeep對越野性能最硬派的背書。

Wrangler依然堅持採用Body-on-Frame非承載式梯型大樑。（圖／JEEP提供）

城市好開戶外更上手

走進Wrangler車室會發現，這台越野車不只硬，它還變得更聰明也更舒適。12.3吋HD觸控螢幕搭載Uconnect系統，支援無線Apple CarPlay與Android Auto。儀表板提供越野即時資訊（Off-Road Pages），包含車體傾斜、坡度角、輪胎壓力等數據，讓新手也能安心上山。前座標配12向電動調整並具涉水防護，Sahara與Rubicon內裝各自展現不同個性，從沙漠黃縫線到熔岩紅縫線，全都呼應車型定位。Alpine 552 瓦音響則讓拆門、拆頂後依然能享受完整音場，在風聲與引擎聲之外，多了一份屬於Jeep的浪漫。

12.3吋HD觸控螢幕搭載Uconnect系統，支援無線Apple CarPlay與Android Auto。（圖／翻攝JEEP網站）

