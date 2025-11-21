【怎能不愛車】像概念車走入現實 7人座豪華休旅能越野

記者鍾釗榛／綜合報導

Kia Telluride休旅車。（圖／翻攝Kia網站）

Kia Telluride自2020年推出後就紅到不行，如今邁入新世代，2027年式Telluride在洛杉磯車展正式現身，外型直接朝「更硬、更壯、更有存在感」前進。前方的進氣格柵變得更高、更寬，不同等級還採用不同造型，像SXP用亮黑直瀑式格柵，XRT則用黑色網狀格柵，一路延伸到保險桿。車身更有明顯三角折線與懸浮式車頂，整體視覺更粗獷，也讓人不禁聯想到最新的Range Rover。

廣告 廣告

身更有明顯三角折線與懸浮式車頂，整體視覺更粗獷。（圖／翻攝Kia網站）

車身變更大 空間同步升級

如果覺得2027 Telluride看起來更大，那是真的。Kia把軸距加長2.7吋（約69mm）；車長也達到5060mm。空間變大後，第三排座椅後方有632公升行李容量，全部放倒更能達到2,460公升，家庭出遊根本不怕塞。

空間變大後，第三排座椅後方有632公升行李容量。（圖／翻攝Kia網站）

雙12.3吋螢幕超吸睛

走進車內，整個風格也隨之升級。雙螢幕系統橫跨儀表到中控，兩具12.3吋螢幕標配Apple CarPlay與Android Auto。儀表板與門板加入大量木質、金屬鋪陳，高階車型更提供雙色皮革、網狀頭枕與深海軍藍、黑莓色等全新配色，質感直接拉上豪華品牌等級。

兩具12.3吋螢幕標配Apple CarPlay與Android Auto。（圖／翻攝Kia網站）

高階車型提供雙色皮革內裝。（圖／翻攝Kia網站）

全新動力上線

過去的3.8升V6退場後，2027 Telluride導入兩款全新四缸動力。其中2.5升渦輪汽油版擁有274匹馬力、311磅呎扭力，匹配8速自排，油耗最高可達35 MPG（約5.6L/100km），單次加油可跑近965公里。

2027 Telluride導入兩款全新四缸動力。（圖／翻攝Kia網站）

另一款混合動力才是亮點，2.5升引擎搭配1.65kWh鋰電池與電動馬達，綜效329匹，比前代更猛。X-Pro車型還標配四驅與新式電子限滑差速器，越野本事升級到位。

混合動力採用2.5升引擎搭配1.65kWh鋰電池與電動馬達，綜效329匹。（圖／翻攝Kia網站）

新一代Kia Telluride從設計、空間到動力都全面翻新，看得出品牌想把這台大七座SUV推向更成熟、更豪華也更全能的戰略位置。2027年式上市後，勢必再掀起三排SUV市場的新一波熱潮。

Kia Telluride休旅車。（圖／翻攝Kia網站）

更多三立新聞網報導

【怎能不愛車】Magma GT概念超跑 被讚「科尼賽克同等級」

「樂高」真的組車隊！新賽車亮相、正式參戰F1 Academy

【怎能不愛車】你買不到量產、只能客製！保時捷車殼造出夢幻跑車

【怎能不愛車】EX30 Plus試駕 科技配備大升級、值得多花這筆！

