【怎能不愛車】像概念車走入現實 7人座豪華休旅能越野
記者鍾釗榛／綜合報導
Kia Telluride自2020年推出後就紅到不行，如今邁入新世代，2027年式Telluride在洛杉磯車展正式現身，外型直接朝「更硬、更壯、更有存在感」前進。前方的進氣格柵變得更高、更寬，不同等級還採用不同造型，像SXP用亮黑直瀑式格柵，XRT則用黑色網狀格柵，一路延伸到保險桿。車身更有明顯三角折線與懸浮式車頂，整體視覺更粗獷，也讓人不禁聯想到最新的Range Rover。
車身變更大 空間同步升級
如果覺得2027 Telluride看起來更大，那是真的。Kia把軸距加長2.7吋（約69mm）；車長也達到5060mm。空間變大後，第三排座椅後方有632公升行李容量，全部放倒更能達到2,460公升，家庭出遊根本不怕塞。
雙12.3吋螢幕超吸睛
走進車內，整個風格也隨之升級。雙螢幕系統橫跨儀表到中控，兩具12.3吋螢幕標配Apple CarPlay與Android Auto。儀表板與門板加入大量木質、金屬鋪陳，高階車型更提供雙色皮革、網狀頭枕與深海軍藍、黑莓色等全新配色，質感直接拉上豪華品牌等級。
全新動力上線
過去的3.8升V6退場後，2027 Telluride導入兩款全新四缸動力。其中2.5升渦輪汽油版擁有274匹馬力、311磅呎扭力，匹配8速自排，油耗最高可達35 MPG（約5.6L/100km），單次加油可跑近965公里。
另一款混合動力才是亮點，2.5升引擎搭配1.65kWh鋰電池與電動馬達，綜效329匹，比前代更猛。X-Pro車型還標配四驅與新式電子限滑差速器，越野本事升級到位。
新一代Kia Telluride從設計、空間到動力都全面翻新，看得出品牌想把這台大七座SUV推向更成熟、更豪華也更全能的戰略位置。2027年式上市後，勢必再掀起三排SUV市場的新一波熱潮。
更多三立新聞網報導
【怎能不愛車】Magma GT概念超跑 被讚「科尼賽克同等級」
「樂高」真的組車隊！新賽車亮相、正式參戰F1 Academy
【怎能不愛車】你買不到量產、只能客製！保時捷車殼造出夢幻跑車
【怎能不愛車】EX30 Plus試駕 科技配備大升級、值得多花這筆！
其他人也在看
展示車當新車？ 消費者見行車記錄器才發現 業者：調解中
高雄一名陳先生，今年八月向知名車廠購買定價93萬元的全新車輛，交車後，意外發現行車紀錄器拍下車輛在展示中心展示的過程，甚至被試乘過，讓他難以接受，向車商反映並提出延長保固，彌補業者沒據實以告的瑕疵，卻...華視 ・ 1 天前
Mitsubishi Destinator 傳將於明年導入台灣：5+2 七人座、1.5T 動力成跨界新戰力
Mitsubishi Destinator 傳將於明年導入台灣：5+2 七人座、1.5T 動力成跨界新戰力SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
天冷需暖車再上路？汽車大廠曝「熱車再開商引擎」 揭正確做法
近日天氣驟降，全台降溫有感。對此，汽車大廠提醒，現在的汽車不用特別原地熱車，只要發動後讓車輛低速行駛一段時間，就能達到熱車的效果。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Mitsubishi is Back～三菱回來了！ 中華汽車「二年五部新車計畫」不藏了！
這次邢男遠赴北海道試駕全新Mitsubishi XFORCE，在十勝三菱研究所越野探險場完整體驗底盤、AYC彎道控制與1.5 引擎的真實表現。更重要的是，中華三菱同步揭露未來兩年將在台導入包含Outlander PHEV、Destinator、Triton、Pajero等共五款新車計畫，展現品牌全面重返台灣主流市場的決心！車水馬龍網 ・ 18 小時前
鴻海 Model A 即將升級登場！主打寬闊大空間 鎖定純電 MPV 市場而來
備受期待的 HHTD25 鴻海科技日將於 11 月 21 日盛大開幕，近日官方也透過社群媒體釋出最新預告，其中便包括在去年活動首度現身的純電 MPV 車款 Model A，預計將以更加接近量產的全新樣貌再度登場，成為 HHTD25 鴻海科技日的焦點車款。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
TOTOTA推出2026年式GR Corolla小改款，結構與冷卻系統全面強化並提升音響水準加料不加
小小的微整型讓神車戰鬥指數大增，TOYOTA旗下的TOYOTA GAZOO Racing今日針對日本市場推出了性能掀背車GR Corolla的2026年式小改，全車進行一系列升級，包括更堅固的車身結構、更好的引擎冷卻系統，以及升級的音響系統。重點是該公司承諾加料不加價。6速手排的RZ車型日本售價為568萬日圓（新台幣約118萬），8速自排車型為598萬日圓（新台幣約124萬）。汽車日報 ・ 1 天前
【怎能不愛車】EX30 Plus試駕 科技配備大升級、值得多花這筆！
這次終於開到大家敲碗的Volvo EX30 Plus單馬達版本，售價159.99萬元。車長只有4233mm、車寬1838mm、車高1555mm，整輛車緊緻到不行，但軸距卻有2650mm，完全是小車大空間的典範。更別提5.35公尺迴轉半徑，在巷弄裡鑽來鑽去輕鬆到爆。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
歐盟禁售燃油車掀戰！車廠反彈：再這樣產業會斷尾
歐盟原本訂2035年起禁止銷售全新燃油車，結果眼看時程逼近，各家車廠紛紛跳腳。原本預計2026年才要啟動的政策審查，如今被提前到下個月，意味著這場「電動化硬推進」的攻防戰將更早開打。汽車集團Stellantis董事長John Elkann也罕見公開喊話，希望歐盟重新思考，讓插電式混合動力與增程式電動車在 2035 年後能繼續存在。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
展示車暗藏瑕疵？ 車商：交車時消費者應多檢查細節
新車、展示車，民眾該如何區分？從售價就能發現不同！車行業者說，全新車輛價格議價空間最低，但展示車理應價格就得低於全新車，如果是試乘車還領過牌，那麼法律上就被視為中古車，議價空間有5到10萬的落差。只是...華視 ・ 1 天前
Kymco People R Hybrid 125現身米蘭車展！光陽油電科技導入通勤機車
2025米蘭車展（EICMA 2025）正式開幕，光陽（Kymco）以旗下最具代表性的歐系通勤速克達車系People，推出全新進化之作People R Hybrid 125。這是光陽首度在125c.c.級距導入油電複合動力系統，標誌著品牌邁向新能源時代的重要一步。新車結合「Hybrid Boost油電輔助系統」與「TRI-POWER三向動力科技」，讓通勤車不只節能，也擁有更強的加速反應與平順動力輸出。地球黃金線 ・ 1 天前
Ford Territory Hybrid 正式售價 109.9 萬登場：四電驅油電系統、245 匹綜效馬力一次看
Ford Territory Hybrid 正式售價 109.9 萬登場：四電驅油電系統、245 匹綜效馬力一次看SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
愛玩車／法式雙品牌北投新據點 展示與維修一次到位
愛玩車／法式雙品牌北投新據點 展示與維修一次到位EBC東森新聞 ・ 1 天前
旗艦車系再進化 2026年式Mercedes-Benz AMG GT Coupe / S-Class / EQE SUV
台灣賓士自今年3月起展開多波產品升級操作，本次2026年式則聚焦於品牌高階旗艦車系，包含性能旗艦AMG GT Coupe、豪華典範S-Class，以及純電SUV代表EQE SUV，全面展現Mercedes-Benz在數位科技、駕馭感官與豪華體驗的最新進化。值得一提的是，前述2026年式車型建議售價均維持原有水準，不過標配與選配內容可能會有變動，有意入主的消費者還需多加確認。車訊網 ・ 1 天前
『影片』新思維Hyundai Inster豈止是都會純電！
大家都以為一款和Suzuki Ignis尺碼相當的3.8米等級純電動力Hyundai Inster，乃是純粹的都會電動掀背車，但沒看過實車和這部影片，千萬不要做此論斷，因為Inster的後座膝部空間「竟比Toyota國產神車Corolla Cross還要長」嚇死寶寶！且機能表現不輸Honda Fit，露營、車宿很OK，堪稱最令人驚奇的小型純電休旅車。CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
【怎能不愛車】柴油動力＋七種模式 日產重武裝皮卡大進化
Nissan最近動作頻頻，推出Rogue PHEV後，馬上又端出全新Navara中型皮卡。雖然它的基礎源自三菱最新Triton，但日產可不是簡單換殼而已，而是針對外觀、底盤到整體設定全面重做，讓Navara看起來比原型車更有存在感。像是三槽式尾燈向經典D21致敬，加上前後C型燈組，讓整台車更粗獷更有特色。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
特斯拉在台開賣前備箱氛圍燈：1,600 元起，Model 3 煥新版、新舊款 Model Y 都能裝
台灣特斯拉在官網上架了全新的原廠配件：前備箱氛圍燈，兼具視覺效果和暗處取物的便利性，而且除了 Model 3 煥新版以及全新 Model Y 之外，舊款的 Model Y 車主也能付費安裝。DDCAR電動車 ・ 1 天前
【試駕】Hyundai Inster，我那小小而多變的電動車車
台灣最便宜電動車Hyundai Inster來啦！(限時優惠價89.9萬起)雖然是小型掀背車的級距，但是得利於電動車平台，軸距拉長以後，車內的空間變得非常的大，再加上座椅可以全部打平，開著Inster也能體驗車宿露營，根本就是一台行動的膠囊旅館。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前
TWICE首次攻佔高雄世運主場館開唱 高捷攜手高市府打造升級版藍色應援
韓國超人氣女團TWICE首度來台於高雄世運主場館開唱，預期將吸引海內外大批粉絲朝聖；高雄捷運公司為提供旅客最順暢的交通動線，已全面啟動疏運應變計畫，動員超過百名人力並規劃加班車，嚴陣以待迎接大量進出場人潮。而高捷這次在高市府文化局的指導協助下，也打造升級版藍色應援，自今(廿)至廿三日在高捷搭車可聽到TWICE驚喜中英文獻聲捷運列車進站廣播，今日一早已經吸引粉絲特別進站搶聽偶像的聲音；而中央公園站首次與美麗島捷運站等高雄七大地標一同亮起應援燈光，每晚五時三十分至十一時可在中央公園捷運站一號出入口看到雷射字體「TWICEWORLDTOUR」巡迴視覺藍燈光秀，已經成為粉絲夜間朝聖拍照甚至尬舞打卡的熱門地點；甚至有些車站還有粉絲自行集資設立的偶像應援看板，可謂颳起一陣藍色應援旋風 ...台灣新生報 ・ 1 天前
PGO 全國首款油電車 威力125 最高補助 32,100 元！
PGO全國第一輛油電車威力125搶搭「普發萬元放大術」，針對政府普發一萬元現金政策加碼回饋，用最實惠的價格，讓重視經濟性及實用性的消費者以汰舊換新最高補助 $32,100。2GameSome ・ 4 小時前
無辜路人遭撞飛！雙B彰化街頭猛力撞進超商 驚悚影片曝
即時中心／林韋慈報導昨（20）日晚間9時，彰化縣埔心鄉員鹿路一段發生一起嚴重車禍。一輛雙B休旅車違規逆向跨越雙黃線超車，因車速過快失控，先後撞擊兩輛車，最後更衝向路口超商，將一名剛購物完、站在行人穿越道等紅燈的行人撞飛，總共造成五車受損一人受傷，場面相當驚悚。該名行人傷勢嚴重，送醫後已轉送彰化基督教醫院急救。事故發生於員鹿路一段與瑤鳳路口。監視器畫面顯示，43歲沈姓男子駕駛雙B休旅車沿內側車道往員林方向行駛時，突然跨越雙黃線違規超車，不料先撞上前方準備左轉，由53歲邱姓女子駕駛的汽車，隨後又與外側車道20歲張姓男子的轎車發生碰撞。連環撞後，沈男的休旅車失控，如砲彈般往超商騎樓衝去，撞上路人後再撞擊路邊停放的一輛轎車。當時40歲李姓男子剛走出超商，正站在行人穿越道等待紅燈，欲返回對向的車內。目擊者指出，李男看到失控車輛高速衝來，立即試圖躲避，但因對方車速過快，仍被猛烈撞上，整個人被撞飛約10公尺，摔落在超商大門前，當場重傷倒地、意識不清，現場血跡斑斑。民眾血跡仍留在地面。（圖／民視新聞翻攝）遭撞的行人李男頭部受創、四肢多處擦挫傷，最初被送往員林基督教醫院，因傷勢嚴重再轉送彰化基督教醫院治療；肇事駕駛沈男則雙腳韌帶受傷、頭部挫傷。彰化基督教醫院表示，李男目前意識清楚，但腿部骨折，四肢仍有多處撕裂傷，正在急診加護病房持續觀察。警方調查後排除酒駕與競速等不法情事，並指出沈男當時準備前往員林市接送補習班下課的孩子，詳細肇事責任仍有待進一步釐清。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／無辜路人遭撞飛！雙B彰化街頭猛力撞進超商 驚悚影片曝 更多民視新聞報導救人視同義務！李忠憲力挺海巡救援失火中船 管碧玲暖心回應曝光真想犯台！中國秘密訓練「民用貨輪」搶灘 入侵規模恐勝「諾曼第登陸」李明璇嗆「不投降不是政府該做的」律師怒轟歪理：擺明在說「歡迎打我」民視影音 ・ 4 小時前