怎能不愛車／價格上億仍熱賣 這款超跑配額快被搶光了！

記者鍾釗榛／綜合報導

Capricorn 01 Zagato限量超跑。（圖／翻攝Capricorn網站）

長年為F1、LMP1以及世界耐力錦標賽打造賽車的Capricorn集團，正式跨出關鍵一步，朝自家首款量產超級跑車邁進，終於品牌公開第二輛01 Zagato原型車，並確認今年內將開始交付給客戶，消息一出立刻引發車壇關注。

Capricorn公開第二輛01 Zagato原型車。（圖／翻攝Capricorn網站）

離量產只差臨門一腳

這輛最新原型車於巴黎老爺車展現身，同時第三輛測試車也已同步製作中。Capricorn表示，自去年10月首度發表01 Zagato後，團隊持續進行大量實車校準，確保設計、工程與實際駕駛回饋能完美整合。

廣告 廣告

Capricorn 01 Zagato於巴黎老爺車展現身。（圖／翻攝Capricorn網站）

888匹V8＋手排

01 Zagato採用碳纖維單體式車身，核心是一具5.2升機械增壓V8引擎，輸出高達888匹馬力、約1,100牛頓米扭力，搭配五速狗腿式手排變速箱，純粹將動力送往後輪。官方數據顯示，零百加速不到3秒，極速上看 360 km/h，完全是超跑等級的暴力表現。

核心是一具5.2升機械增壓V8引擎。（圖／翻攝Capricorn網站）

Capricorn 01 Zagato採用碳纖維單體式車身。（圖／翻攝Capricorn網站）

全球僅19輛

Capricorn 01 Zagato全球限量僅19輛，並由Louyet集團旗下通路銷售，目前可訂配額已所剩無幾。單輛售價達295萬歐元，約新台幣9,300萬元，鎖定的正是收藏級買家。從賽道背景到極低產量，這款新世代手工超跑，顯然不是為多數人而生。

更多三立新聞網報導

怎能不愛車／不是行銷話術 這家車廠真的敢給電動車「100年保固」！

怎能不愛車／真正的豪車天花板 V12＋防彈、賓士讓S-Class穿上裝甲

歐風復古＋輕量省油 光陽二款新車一次滿足

電池、成本雙重夾擊 保時捷電動跑車恐難產

