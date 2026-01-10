怎能不愛車／入門電動車也能這麼豪華 Kia EV2直接越級挑戰

記者鍾釗榛／綜合報導

Kia電動家族再添生力軍，最小成員EV2正式亮相，雖然定位在EV3、EV4、EV6與EV9之下，但Kia強調，EV2不是來當配角，而是要成為許多家庭的第一台主力電動車。它主打跨界風格的小型SUV身形，卻擁有更高的實用性，可設定為五人座或四人滑動座椅版本，靈活度直接拉滿。

Kia電動家族再添生力軍，最小成員EV2正式亮相。（圖／翻攝Kia網站）

小車身裝進大空間

別看EV2身形精巧，內在卻走「大車規格」路線。後座滑移後行李廂最大可達403公升，車頭還有15公升前行李廂，對都會通勤與家庭出遊都相當友善。車室導入三螢幕座艙配置，包括12.3吋數位儀表、12.3吋中控螢幕與5.3吋空調面板，科技感完全不輸高階車款。

廣告 廣告

12.3吋數位儀表、12.3吋中控螢幕與5.3吋空調面板。（圖／翻攝Kia網站）

Kia EV2小型電動休旅車。（圖／翻攝Kia網站）

續航表現直上主流水準

EV2提供兩款電池選擇，42.2kWh版本續航約317公里，61kWh版本可跑到約447公里（WLTP換算）。採用400V架構，直流快充30分鐘即可從10%充到80%，日常家用也支援11kW與22kW交流充電，對台灣用車環境相當實用。

Kia EV2採用400V架構，直流快充30分鐘即可從10%充到80%。（圖／翻攝Kia網站）

安全配備一次給好給滿

動態表現不是EV2的唯一賣點，Kia更著重在科技與安全。高速公路輔助、主動煞車、ACC跟車、盲點偵測、環景系統與停車輔助通通列為重點配備，讓這台入門電動車也能享有滿滿高階待遇。

豐富的駕駛輔助科技都列為標配。（圖／翻攝Kia網站）

硬派外型走生活風格路線

設計上EV2延續Kia電動車家族語彙，直立式日行燈、16到19吋輪圈配置相當有氣勢，GT-Line版本再加上高光黑套件，營造濃濃生活風格。未來EV2將於斯洛伐克生產，主攻歐洲市場，也被視為Kia電動車普及化的重要關鍵戰將。

輪圈可配到19吋。（圖／翻攝Kia網站）

更多三立新聞網報導

紐柏林不是只有最速單圈 這次寫下「最慢」神話

Toyota本月優惠給到滿 送投影機、再給你80萬零利率

怎能不愛車／市區能跑、山路能衝 這款輕檔車有點狂

新年購車超有感！SUBARU現金回饋最高3萬元

