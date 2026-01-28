怎能不愛車／內燃機最後浪漫？純燃油V8超跑台灣現身

記者鍾釗榛／綜合報導

法拉利Amalfi超跑。（圖／記者鍾釗榛攝）

去年夏天才在義大利阿瑪菲海岸首度亮相，如今Ferrari Amalfi正式抵台，成為躍馬家族最新登場的V8 2+硬頂跑車。這款新作延續Ferrari對「優雅 GT」的詮釋，不走電氣化路線，堅持純內燃機設定，鎖定想要性能、也要生活質感的買家，在當今跑車市場中顯得格外稀有。

Ferrari Amalfi正式抵台，成為躍馬家族最新登場的V8 2+硬頂跑車。（圖／記者鍾釗榛攝）

從海岸線誕生的 GT 新世代

Amalfi的命名延續California、Portofino到Roma的血統，靈感正是義大利中部綿延40公里的阿瑪菲海岸。Ferrari將那種不張揚、卻極具層次的地中海氣質，轉化為一輛適合日常駕馭、也能長途旅行的GT跑車，讓性能不再只是賽道專利，而是生活的一部分。

命名靈感正是義大利中部綿延40公里的阿瑪菲海岸。（圖／記者鍾釗榛攝）

優雅外表下的狠角色

動力核心是重新調校的3.9升雙渦輪V8引擎，最大輸出640匹馬力，搭配8速濕式雙離合器變速箱，0到100 km/h加速只要3.3秒，0到200 km/h也僅9秒完成。重量馬力比達2.29 kg/cv，讓這輛看似斯文的GT，其實一踩就兇。

動力核心是重新調校的3.9升雙渦輪V8引擎。（圖／記者鍾釗榛攝）

操控與科技為駕駛而生

為了讓速度更可控，Ferrari將源自296 GTB的ABS Evo系統與線傳煞車技術導入Amalfi，搭配升級後的抓地力預測系統，即使在低抓地力路面也能穩定發揮。主動式尾翼會依車速與動態自動調整，時速250 km/h 時可額外產生110公斤下壓力，卻只增加不到4%風阻，兼顧穩定與效率。

Ferrari將源自296 GTB的ABS Evo系統與線傳煞車技術導入Amalfi。（圖／記者鍾釗榛攝）

新世代美學

外型上，Amalfi重新詮釋V8 Berlinetta的經典比例，取消傳統水箱護罩，改以俐落線條與隱藏式尾燈展現現代感。內裝則讓實體按鍵回歸，鋁製啟動鈕再度出現在方向盤左側，搭配三螢幕配置與Apple CarPlay、Android Auto，科技與駕駛感取得平衡。再加上原廠七年保養計畫，讓這匹躍馬不只熱血，也更好相處。

Amalfi重新詮釋V8 Berlinetta的經典比例，取消傳統水箱護罩。（圖／記者鍾釗榛攝）

內裝搭配三螢幕配置與Apple CarPlay、Android Auto。（圖／記者鍾釗榛攝）

