怎能不愛車／全球僅25個名額 這輛楔形跑車售價很驚人

距離Bertone首度公開現代版Runabout概念車，轉眼已超過一年，如今這款話題跑車正式進入量產階段。與當初只亮相敞篷Barchetta不同，量產車一次帶來兩種風格，除了無遮蔽的純敞篷版本，還多了配有擋風玻璃與可拆式車頂的Targa車型，讓復古跑車多了一分實用性。

Bertone Runabout量產車一次帶來兩種風格。（圖／翻攝Bertone網站）

從經典概念車走出的新靈魂

這款Runabout的設計靈感，來自傳奇設計師Marcello Gandini於1969年操刀的Autobianchi A112 Runabout概念車。新世代車型不再沿用Fiat架構，而是改採Lotus底盤思維，並以全新擠壓成型鋁合金平台為基礎，再搭配碳纖維車身，整體車重僅約1,057公斤，與Mazda MX-5幾乎相當。

來自傳奇設計師Marcello Gandini於1969年操刀的Autobianchi A112 Runabout概念車。（圖／翻攝Bertone網站）

輕巧身形卻有超跑級輸出

別被小巧外型騙了，座椅後方搭載的是一具3.5升機械增壓V6引擎，最大馬力達475匹、峰值扭力約50公斤米，透過六速密齒比手排變速箱驅動後輪。0到 100 km/h加速僅需4.1秒，極速上看270 km/h，完全是性能取向設定。

採用3.5升機械增壓V6引擎，最大馬力達475匹。（圖／翻攝Bertone網站）

楔形美學細節滿滿

低趴的43.9吋車高、前後不同尺碼的輪圈配置，加上雙A臂懸吊與可調阻尼設定，讓這輛車不只好看，也能真正在彎道發揮。Barchetta最貼近原始概念，而Targa則透過碳纖維車頂，盡可能保留Gandini招牌的楔形線條。

Targa車型透過碳纖維車頂，保留Gandini招牌的楔形線條。（圖／翻攝Bertone網站）

價格直逼藝術品

Bertone全球僅生產25輛Runabout，每輛售價39萬歐元，換算新台幣約1,365 萬元起。這不只是第二款現代Bertone作品，更是一件專為收藏家而生的移動雕塑。

Bertone全球僅生產25輛Runabout。（圖／翻攝Bertone網站）

