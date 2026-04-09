怎能不愛車／全球僅50輛！經典蓮花跑車復刻回歸引爆收藏熱

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記者鍾釗榛／綜合報導

Encor Series 1限量跑車。（圖／翻攝 Encor Design網站 ）

向經典致敬，同時全面進化！這款名為Encor Series 1的全新跑車，正是為紀念1975年由Giorgetto Giugiaro打造的楔形概念車問世50週年而生，不只復刻經典造型，更融入現代性能科技，成為話題焦點。

Encor Series 1不只復刻經典造型，更融入現代性能科技。（圖／翻攝Encor Design網站）

碳纖維上身更輕更猛

與原版最大不同，在於車身材質全面升級。Encor Series 1採用單片式碳纖維打造，取代過去的玻璃纖維結構，讓整備重量壓在約1,200公斤（約2,645磅）。搭配優化後的動力系統，達成每公噸333匹馬力的性能表現，0到96公里加速僅約4秒，極速上看約282公里，實力不容小覷。

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Encor Series 1採用單片式碳纖維打造。（圖／翻攝Encor Design網站）

V8動力全面進化

動力核心為升級版Type 918 V8引擎，導入鍛造活塞、新式噴油系統與重製渦輪，並由現代化電控系統管理。雖然採用渦輪增壓，但聲浪特別調校，營造出類似自然進氣V8的渾厚聲線，兼顧性能與駕駛感受。

聲浪特別調校，營造出類似自然進氣V8的渾厚聲線。（圖／翻攝Encor Design網站）

手排＋後驅回歸純粹駕馭

傳動系統同樣講究，搭載重新設計的5速手排變速箱，並結合限滑差速器與雙片式離合器，將動力完整傳遞至後輪。這樣的配置，讓駕駛者能夠體驗最純粹的操控樂趣，也呼應經典跑車的駕駛精神。

搭載重新設計的5速手排變速箱。（圖／翻攝Encor Design網站）

復古座艙藏滿科技

內裝則走復古與現代融合路線，保留傾斜中控台與經典元素，同時導入數位儀表與多媒體系統，支援手機連結與環景影像等功能，但整體設計刻意低調，維持濃厚的機械感氛圍。這款手工打造的限量車型，預計將於2026年第二季開始交付。

保留傾斜中控台與經典元素，同時導入數位儀表與多媒體系統。（圖／翻攝Encor Design網站）

Encor Series 1限量跑車。（圖／翻攝Encor Design網站）

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