怎能不愛車／全球只做18輛 近億元的V12超跑有多狂？

De Tomaso P72超跑。（圖／翻攝 De Tomaso網站 ）

在全球引擎小型化與電動化浪潮下，V12幾乎成了時代的眼淚，但義大利小眾車廠De Tomaso顯然不打算照劇本走。品牌最釋出的P900超級跑車，直接端出全新V12引擎與排氣系統，態度就是一句話：越稀有，越要做到極致。

De Tomaso釋出的P900超級跑車，直接端出全新V12引擎與排氣系統。（圖／翻攝De Tomaso網站）

從經典線條到碳纖維骨架

先前亮相的P72以復古流線外型向品牌經典致敬，骨子裡則是來自Apollo Intensa Emozione的碳纖維底盤。由於兩者同屬Ideal Team Ventures旗下，共用技術並不意外。P72全球僅限量72輛，單價約79.4萬美元，折合新台幣約2,500萬元。

先前亮相的P72以復古流線外型向品牌經典致敬。（圖／翻攝De Tomaso網站）

工廠落腳紐柏林

原本規劃在美國生產的P72，因疫情影響轉而將產線設於德國紐柏林賽道附近，直接貼近性能車聖地，也替品牌增添更多賽道血統。

De Tomaso P72在德國生產。（圖／翻攝De Tomaso網站）

P900才是真正的瘋狂之作

真正讓車迷血壓飆高的，是更高階的P900。全球僅18輛，單價高達300萬美元，約新台幣9,400萬元。買家可選擇轉速上看 12,300rpm 的 V12，或由Judd提供的V10，引擎輸出透過 Xtrac 序列式變速箱直驅後輪。

De Tomaso P900全球僅18輛，單價高達300萬美元。（圖／翻攝De Tomaso網站）

P900配備主動式尾翼，並同步推出「De Tomaso Competizione」專屬賽事，讓車主直接把愛車開上賽道。這不只是收藏品，而是為了燃燒汽油與腎上腺素而生的機器。

De Tomaso P900超跑。（圖／翻攝De Tomaso網站）

