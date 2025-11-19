【怎能不愛車】全球只此一輛！保時捷量身訂做911 Formosa台灣限定版

記者鍾釗榛／綜合報導

保時捷911 Carrera T 「Formosa」台灣限定版。（圖／Porsche提供）

台灣保時捷再度與Porsche個人化與經典車部門攜手，推出全球唯一、專為台灣打造的911 Carrera T「Formosa」。車名意含美麗之島，整台車從色彩到內裝都深深根植於台灣的山海風景，把島嶼最迷人的自然語彙濃縮成一台跑車。

保時捷911 Carrera T「Formosa」台灣限定版，概念來自台灣的山海風景。（圖／Porsche提供）

外觀以大海與岩岸為主題打造

車身採用Ipanema Blue Metallic金屬藍，象徵環繞台灣的蔚藍海洋；搭配Suzuka Grey Metallic鈴鹿灰作為細節點綴，呈現東海岸壯麗的岩石線條。20／21吋RS Spyder輪圈同樣採用雙色設計，並搭配燻黑HD矩陣式LED頭燈與專屬設計尾燈，氣勢與精緻度完全到位。

車身採用Ipanema Blue Metallic金屬藍，象徵環繞台灣的蔚藍海洋。（圖／Porsche提供）

20／21吋RS Spyder輪圈同樣採用雙色設計。（圖／Porsche提供）

車內綠意延伸台灣山景

內裝以 Paldao 木紋象徵山脈綠意，結合松露棕與黑色皮革的賽車桶椅。最亮眼的莫過於專屬開發的「Formosa 格紋圖案」，以夜綠、黑與米白交織，從座椅中央一路延伸到前行李廂內襯，還綴上「Formosa」刺繡，細節滿滿。門檻飾板也以「Formosa x Sonderwunsch」發光字樣呈現專屬身份。

內裝以 Paldao 木紋象徵山脈綠意 。（圖／Porsche提供）

內裝採用松露棕與黑色皮革打造。（圖／Porsche提供）

保留Carrera T的純粹駕馭靈魂

即便換上濃厚台灣風格，911 Carrera T「Formosa」依舊維持其輕量化設定、手排變速箱與運動化懸吊，是徹底以駕駛者為中心的跑車。保時捷總裁 Christian Nater 也強調，這台車不只是客製化，更是結合台灣精神與駕馭樂趣的重要象徵。

保時捷911 Carrera T「Formosa」台灣限定版。（圖／Porsche提供）

