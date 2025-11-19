【怎能不愛車】全球只此一輛！保時捷量身訂做911 Formosa台灣限定版
記者鍾釗榛／綜合報導
台灣保時捷再度與Porsche個人化與經典車部門攜手，推出全球唯一、專為台灣打造的911 Carrera T「Formosa」。車名意含美麗之島，整台車從色彩到內裝都深深根植於台灣的山海風景，把島嶼最迷人的自然語彙濃縮成一台跑車。
外觀以大海與岩岸為主題打造
車身採用Ipanema Blue Metallic金屬藍，象徵環繞台灣的蔚藍海洋；搭配Suzuka Grey Metallic鈴鹿灰作為細節點綴，呈現東海岸壯麗的岩石線條。20／21吋RS Spyder輪圈同樣採用雙色設計，並搭配燻黑HD矩陣式LED頭燈與專屬設計尾燈，氣勢與精緻度完全到位。
車內綠意延伸台灣山景
內裝以 Paldao 木紋象徵山脈綠意，結合松露棕與黑色皮革的賽車桶椅。最亮眼的莫過於專屬開發的「Formosa 格紋圖案」，以夜綠、黑與米白交織，從座椅中央一路延伸到前行李廂內襯，還綴上「Formosa」刺繡，細節滿滿。門檻飾板也以「Formosa x Sonderwunsch」發光字樣呈現專屬身份。
保留Carrera T的純粹駕馭靈魂
即便換上濃厚台灣風格，911 Carrera T「Formosa」依舊維持其輕量化設定、手排變速箱與運動化懸吊，是徹底以駕駛者為中心的跑車。保時捷總裁 Christian Nater 也強調，這台車不只是客製化，更是結合台灣精神與駕馭樂趣的重要象徵。
更多三立新聞網報導
PGO連續22年奪獎！油電機車威力125成為新世代通勤王
【怎能不愛車】1,000 匹怪物車要現身？福特新作讓車界緊張
雨天駕車必看！到底要開哪盞燈？錯了最高罰3,600元
10個旋轉台、還能模擬全球日光！福特新總部像博物館
其他人也在看
這價錢太狠！全新油電休旅加值50萬配備、台灣只賣101.9萬
Ford旗下全球戰略休旅The All-New Ford Territory終於正式進軍台灣，主打大空間、高舒適與滿載科技，一口氣把家庭買家最在乎的需求通通塞進車內。這次全新世代還首度揭露1.5T Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電系統，綜效245ps、平均油耗達20km/L，旗艦型預售價101.9萬元（含舊換新補助）起，氣勢直接把同級市場推到新高度。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
TOYOTA推出賣相極佳的全新旗艦電動房車bZ7，將撼動TESLA Model S的市場地位？
特斯拉（Tesla）全球電動車銷售不斷下滑，不只是因為市場需求趨緩，來自傳統汽車大廠推出新款電動車的逆襲，也侵蝕了特斯拉的電動車市占。TOYOTA近日和中國廣汽合作，打造的新款 bZ7 電動房車，不僅具備時尚亮眼的外觀和內裝，其配備和科技水準之高，也令人印象深刻，就尺寸大小而言，bz7的主要競爭對手，將是特斯拉 Model S 和比亞迪的 Han L 。汽車日報 ・ 1 天前
陸車市有多捲？賓士、保時捷已成年輕人也開得起的國民車
中國大陸汽車產業嚴重「內捲」（激烈競爭），新車價格狂跌，連帶衝擊二手汽車市場，現在2020款之前的賓士C-Class人民...聯合新聞網 ・ 15 小時前
車主好慘2／買颱風洪水險僅逾1％ 修車170萬「因這二點」判賠55萬
目前產險公司提供的汽車保險，主要為一般車體保險（因為保費多寡及保障範圍，分為甲式、乙式、丙式車險），主要是針對發生交通意外事故（車碰車、車碰人、自撞）等理賠人身醫療死亡、財物維修車輛費用等，保障範圍是不會涵蓋泡水損害，僅包含碰撞、火災、盜搶等事故。泡水車...CTWANT ・ 1 天前
Lexus IS300h 三度小改款車價喊漲！F Sport 車型漲最兇
Lexus IS 車系是品牌四門轎跑車，9 月時推出第三次小改款，換上類似新世代 ES 的家族識別，車內則有雙 12.3 吋螢幕，日本預計明年 1 月推出，日媒已率先得知車型編成與售價，三個車型不但全都漲價，其中 F Sport 車型大漲 11 萬元台幣。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
韓系越野新星 Hyundai Crater挑戰Bronco、Land Cruiser
Hyundai近日公布了全新Crater Concept的預告，這款概念SUV將於11月20日在洛杉磯車展正式亮相。不同於現行Hyundai休旅車多走城市或家庭舒適取向，Crater以硬派越野為核心DNA，被視為品牌首次正式挑戰Ford Bronco、Jeep Wrangler、Toyota Land Cruiser等越野名將的作品。Crater也被推測為未來XRT性能越野車型的設計基礎，象徵Hyundai將進入更具野性與探險精神的產品領域。Hyundai近日公布了全新Crater Concept的預告，象徵品牌將進入更具野性與探險精神的產品領域。從官方預告圖可以看到，Crater擁有短前後懸、大角度離去角與厚重大輪拱，展現出真越野車的架勢。Pixel風格的LED頭燈延續Ioniq系列家族語彙，但搭配方正、結實且接近軍事風格的車身線條，視覺衝擊感比過去XRT車型更強烈。封閉式水箱罩與平整外板也暗示了電動化可能性，但目前Hyundai仍未證實其動力規格。若未來投入量產，市場預期可能提供燃油與油電選項，以對應Jeep與Ford在燃油引擎越野市場的強勢定位。 現代過去推出過Santa FeCarture 車勢文化 ・ 10 小時前
【怎能不愛車】1,000 匹怪物車要現身？福特新作讓車界緊張
第二代Ford GT在2022年退場後，大家原以為性能旗艦已經劃下句點。沒想到福特突然釋出一支神秘預告，宣告故事還沒結束。全新整合後的Ford Racing將在2026年1月推出一款量產道路跑車，主打把賽車科技和日常駕馭完美融合，立刻掀起全球車迷的大騷動。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
【怎能不愛車】全球限量、不說產量！BMW 50週年特仕版超神秘
BMW 3系正式邁入半百，品牌直接端出重磅級的M340i xDrive 50週年紀念版慶生，把五十年來的經典回憶一次濃縮在這款特仕車裡。這次的外觀選色不是一般3系看得到的，而是向E21到E90等早期世代致敬的五款復古車色，全都帥得讓老車迷心臟直接爆擊。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
政府普發一萬首波已入帳！Toyota有禮再加碼
響應政府普發一萬元，Toyota總代理和泰汽車即日起推出「政府普發一萬，Toyota有禮」活動，凡於2025年11月1日至 2025年12月31日期間，至Toyota全台服務據點(服務廠及保修站)進行保養、維修或板噴，即享免費6大類安全檢查，包含引擎、輪胎、電瓶、煞車、傳動系統及底盤，讓車主出行更開心、用車更安心。地球黃金線 ・ 1 天前
福斯深陷財務危機 全球新車計畫恐全面凍結
德國汽車巨頭Volkswagen正面臨近十年來最嚴峻的財務挑戰。由於全球汽車市場成長放緩、生產成本攀升，以及美國延續的高額關稅衝擊，VW的資金壓力逐漸浮上檯面。原本應在上週通過的多項重大投資案，如今全部被集團董監事會延後審批，這不只是會影響旗下品牌的未來產品，更可能使全球近百座工廠的現代化進程停滯。內部人士透露，董監事會對目前財務狀況信心不足，在未看見更明朗的營運方向前，不願批准這些攸關生存的巨額支出。Volkswagen正面臨近十年來最嚴峻的財務挑戰，品牌未來的車款，可能會因這場資金風暴而陷入「全面卡關」。據德國媒體報導，福斯在2026年的投資計畫中，面臨約110億歐元（約台幣3,973億元）的資金缺口。原本集團規劃在未來五年投入1600億歐元（約台幣5.8兆元）用於研發、工廠現代化及新世代電動車平台，但如今這筆預算顯然無法覆蓋所有需求。這項投資案不僅會決定哪些車型能順利投入量產，更將影響哪些工廠能獲得升級與維護。如果投資案持續延宕，不僅VW內部的產品開發將被迫放緩，其上下游供應鏈也會因訂單與生產規劃的不確定性而陷入停擺。簡言之，Volkswagen系列未來的車款，可能會因這場資金風Carture 車勢文化 ・ 1 天前
即使零下刺骨，全新Mercedes-Benz GLB仍然讓你感受「回家」的溫暖！
全新GLB目前正在氣候風洞進行寒冷天氣測試。此技術可模擬低至攝氏零下40度的低溫和極端暴風雪天氣。全新緊湊型SUV的內裝首次曝光，最多可容納七人。可選裝MBUX超級智慧大螢幕，並擁有更靈活的內部空間。2025年大改款Mercedes-Benz GLB即將在12月8日盛大登場，這款豪華緊湊型SUV不只是內裝全面升級、科技感爆表，更拼實用乘坐舒適與多元動力選擇。從寒冷到炙熱的極端氣候測試，到讓人愛不釋手的七人座空間，全新GLB將用細節與科技持續寫下三芒星家族的精彩篇章。內裝大躍進：三螢幕MBUX Superscreen霸氣登場內裝最大亮點無疑是與新CLA同步的MBUX Superscreen三螢幕座艙，結合10.25吋數位儀表、14吋中控觸控螢幕及同尺寸副駕螢幕，讓駕駛與副駕乘客都能輕鬆操控資訊系統。全新設計的多功能方向盤重現實體滾輪和快捷鍵，操作直覺又便利，且配有引人注目的圓形空調出風口，搭配懸浮式中控台與無線充電，科技感與豪華感雙飛升。▲全新GLB內裝捨棄繁複線條，採用極簡純粹科技美學。搭載選配的MBUX Superscreen，橫跨整個儀表板，配合懸浮式中控台和流線感十足的空調出風口CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
震撼價格衝擊CR-V、RAV4 福特國產油電新休旅Territory超殺登場
在國產車銷量黯淡許久的福特，終於有了強打新作，醞釀許久的全新國產中型休旅Territory，18日公開亮相，以全新世代高達245馬力的油電動力，加上滿滿的科技配的備，以及超殺的頂規101.9萬（含舊換新補助）售價，目標就是對著目前市場兩大強者—明年要國產的油電Honda CR-V，以及進口休旅龍頭豐田的RAV-4而來。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
騎士輾混凝土慘摔險遭撞 警揪元凶最高可罰1.8萬
苗栗銅鑼鄉縣道128線昨(17)日傍晚，1輛機車疑似輾到地面上的混凝土，連人帶車慘摔在地，驚險的是，差點就被開在後方的汽車撞上，幸好後方的汽車駕駛緊急踩下煞車。警方調閱監視器發現，地上的混凝土是一輛混...華視 ・ 19 小時前
XPEL推出改色車漆保護膜，解鎖風格與防護新境界。多款高級色彩、質感選擇與10年保固！
長久以來，汽車愛好者在追求車身色彩個性化時，往往需在昂貴的烤漆重塗或缺乏耐用性的傳統改色膜之間做出取捨，而隨著車主對個性化車色與車漆長效保護的需求日益提升，全球汽車防護領導品牌 XPEL 宣布在台正式推出全新「改色車漆保護膜」（COLOR PPF），以兼具風格與防護的創新科技，開啟汽車包膜個性化色彩與頂級防護的新篇章。此款產品延續 XPEL 在車漆保護膜領域近 30 年來的專業技術，並進一步解鎖多彩車漆風格，以兼具風格與防護的創新理念，為想讓愛車煥然一新、展現個人風格的車主，帶來色彩更耀眼、性能依舊頂尖且持久的全新體驗。XPEL 改色車漆保護膜系列共推出 16 款靈感源自原廠車色的高級色彩，並提供亮光、消光與金屬光澤三種質感選項，滿足不同風格偏好的車主需求。告別透明車漆保護膜的單一選擇，XPEL改色犀牛皮以16款靈感源自原廠車色的高級色彩，提供業界領先的10年保固，展現自然協調且不失個性的風格。改色車漆保護膜的上市進一步完善了 XPEL 汽車保護膜的產品陣容，也是車主們引頸期盼以久的產品。從透明到彩色車漆保護膜、內飾保護膜、汽車隔熱紙，到前擋玻璃保護膜，XPEL 以創新科技引領汽車保護CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
愛玩車／和泰推洗車地圖 全台破百據點線上選
愛玩車／和泰推洗車地圖 全台破百據點線上選EBC東森新聞 ・ 1 天前
三菱XFORCE小型休旅車打頭陣 中華汽車兩年內市占率衝15％
日本三菱（MITSUBISHI）汽車將加速休旅車開發，中華（2204）汽車睽違9年，再度導入三菱的全球戰略車款XFORCE小型休旅車國產化，7人座休旅車Destinator也可望於後年導入，兩年內市占率要拼上15%目標。中華汽車總經理曾鑫城直言，「三菱魂回來了」，三菱名古屋的研發設計中心，從過去3年自由時報 ・ 1 天前
「用全心．讓您安心」Kia Select原廠精選中古車服務再進化！官網全新會員功能上線，導入不限品牌AI即時估價
「用全心．讓您安心」Kia Select原廠精選中古車服務再進化！官網全新會員功能上線，導入不限品牌AI即時估價SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
陳氏汽車鈑金維修 專業陳師傅親自主理 價錢公道合理
您的代步工具，準備好了嗎？面對冬季的冰、雪，您檢查您的車子嗎？平日開車時車胎安全否？引擎是否有不明聲音？車在冷天打的著嗎？需要保養否？要知道及早找專家檢查，小保養花費不多，不要等到煞車磨損光了，或正時世界日報World Journal ・ 1 天前
朋友變情人1／鍾瑶熱戀直擊！「半圈外」對象曝光 牽手攝影師Kair吃素食
11月5日中午，鍾瑶與染著金髮的Kair一同步出她的住處。兩人穿搭風格相似，默契展現出情侶默契。Kair陳冠凱是一名攝影師，且他熱衷於跑步、登山等戶外活動，這與鍾瑶的愛好不謀而合。兩人從工作夥伴發展到生活伴侶，看來共同興趣成為感情催化劑。走在前面的鍾瑶突然停下腳步，...CTWANT ・ 2 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前