怎能不愛車／別人怕打滑 布加迪直接把冰面當賽道

三輛布加迪Bolide超跑在冰面狂飆。（圖／翻攝Bugatti網站）

如果你以為超級跑車只能在乾燥賽道上發揮極限，那布加迪最近在瑞士聖莫里茲直接打臉所有人。上週末，三輛專為賽道而生的Bugatti Bolide直接開上冰封湖面，在冰上賽道活動中並排滑行。三輛車共48缸引擎、總輸出高達4,734匹馬力，在低抓地力的冰面上狂舞，光想像就讓人起雞皮疙瘩。

Bugatti Bolide直接開上冰封湖面。（圖／翻攝Bugatti網站）

冰面是布加迪的舞台

布加迪官方形容，這是一場結合機械極限與自然挑戰的專屬體驗。Bolide原本就是為純賽道打造的怪物，如今卻在零下環境中挑戰操控邊界，不是比誰跑得快，而是比誰更敢滑、更穩、更準。對車主來說，這不只是開車，而是一種只有布加迪才給得起的極致享受。

布加迪Bolide超跑。（圖／翻攝Bugatti網站）

老爺車展秒變博物館

除了Bolide壓軸演出，布加迪也帶來三輛極具代表性的Veyron Grand Sport Vitesse特仕車，包括「Soleil de Nuit」、「Rembrandt Bugatti」與「Meo Costantini」，直接把老爺車展變成移動式布加迪博物館。這場被稱為「全球最冷的老爺車展」，氣溫低，但車迷熱情一點都不冷。

布加迪Veyron Grand Sport Vitesse特仕車。（圖／翻攝Bugatti網站）

從百年前到超跑時代

活動現場同樣精彩的，還有多款經典賽車下場表演。Type 13、Type 35、Type 37A 在冰上參與方程式組別競演，EB110則現身「超級跑車的誕生」組別，用側滑致敬布加迪的性能血統。就連75%比例的Type 35童車也以鍍鉻姿態亮相，細節滿滿。

布加迪EB110超跑。（圖／翻攝Bugatti網站）

布加迪Type 35童車。（圖／翻攝Bugatti網站）

對多數車迷而言，三輛Bolide冰上並排滑行，可能一輩子只能在照片裡看到；但對布加迪車主來說，這只是品牌替他們安排的一個週末活動。當別人還在怕打滑，布加迪已經把「失控」變成一門藝術。

布加迪Bolide超跑。（圖／翻攝Bugatti網站）

