怎能不愛車／千匹馬力市售車 Porsche最強量產竟是SUV

保時捷全新 Cayenne Turbo Electric與917/30賽車。（圖／Porsche提供）

曾經只屬於賽道的四位數馬力，如今正式走進現實生活。在奧地利濱湖采爾舉辦的FAT冰上競速嘉年華上，保時捷傳奇賽車917/30與全新Cayenne Turbo Electric同台亮相，一邊是50年前稱霸Can-Am的怪物級賽車，一邊則是最新世代、同樣突破千匹馬力門檻的純電SUV，跨世代的畫面，直接點出保時捷性能信仰的延續。

保時捷全新Cayenne Turbo Electric。（圖／Porsche提供）

917/30：千匹馬力的起點

時間拉回1970年代，917/30幾乎是為了勝利而生的終極機器。1973年橫掃Can-Am系列賽，最大輸出達1,100匹馬力，1975年更在Talladega封閉賽道創下平均時速超過355公里的驚人紀錄。對當年的賽車界而言，這不只是速度，而是重新定義「極限」兩個字。

保時捷917/30賽車。（圖／Porsche提供）

史上最強量產Porsche

半世紀後，Cayenne Turbo Electric接下這根火炬。最大輸出1,156匹馬力、零百加速2.5秒、支援最高400 kW快充，續航力更突破600公里。這不只是保時捷史上最強量產車，也是一輛能日常通勤、長途旅行、甚至越野使用的全能性能旗艦。

保時捷全新Cayenne Turbo Electric最大輸出1,156匹馬力。（圖／Porsche提供）

不同定位相同靈魂

917/30為賽事而生、毫不妥協；Cayenne則在性能、舒適與效率之間取得平衡。即時湧現的電動扭力、智慧四驅與先進電池與熱能管理系統，讓強悍性能不只快，還能穩定、可重複實現。兩者雖然分屬不同時代，卻共享同一個核心信念：技術，永遠走在極限之前。

917/30為賽事而生、毫不妥協。（圖／Porsche提供）

冰雪舞台上的傳承時刻

在冰雪覆蓋的FAT Ice Race現場，917/30與Cayenne Turbo Electric並肩而立，彷彿替保時捷的「千匹馬力俱樂部」畫下一條清晰的時間軸。從純粹賽道到全能純電，變的是形式，不變的是那股不斷挑戰極限的保時捷DNA。

