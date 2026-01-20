怎能不愛車／原廠移植野馬心臟 Bronco RTR成為量產戰車

記者鍾釗榛／綜合報導

福特Bronco RTR越野車。（圖／翻攝Ford網站）

說到福特與越野賽事的關係，從早年征戰巴哈1000的Bronco賽車，到如今在「錘王挑戰賽」稱霸的Raptor，早已寫下一頁又一頁傳奇。如今福特再度攜手越野名將Vaughn Gittin Jr. 旗下RTR Vehicles，推出全新2027年式Bronco RTR，主打不用砸下猛禽等級的高昂預算，也能擁有一輛能在沙丘間狂奔的高速越野戰車。

福特再度攜手越野名將Vaughn Gittin Jr. 旗下RTR Vehicles，打造新能猛獸。（圖／翻攝Ford網站）

賽道血統直接下放量產車

這回Bronco RTR不再只是改裝作品，而是由福特密西根工廠正式量產下線。整車在加州約翰遜谷超過9.6萬英畝的極端地形中實測調校，並找來兩屆錘王冠軍Loren Healy共同參與開發，確保這輛車不是只帥，而是真的能在沙地、岩石與爛路上全速衝刺。

福特Bronco RTR是一款由原廠生產的量產車。（圖／翻攝Ford網站）

2.3T渦輪引擎加持

動力核心採用2.3升EcoBoost渦輪引擎搭配10速自排，並導入賽車級防滯後系統，就算收油門渦輪依然持續運轉，避免在鬆軟沙地突然沒力。加上猛禽等級的1000瓦冷卻風扇，長時間沙漠奔馳也不怕過熱，讓這輛 Bronco 更像是一台合法上路的拉力賽車。

動力核心採用2.3升EcoBoost渦輪引擎搭配10速自排。（圖／翻攝Ford網站）

懸吊輪胎一次到位

Bronco RTR標配高離地懸吊、Bilstein避震器與33吋全地形胎，搭配Evo 6防脫輪圈，車身更寬、更穩。若選配Sasquatch套件，還能直上35吋越野胎與Fox旁通避震，這套配置過去只有高階車型才給，如今RTR直接下放。

Bronco RTR標配高離地懸吊、Bilstein避震器與33吋全地形胎。（圖／翻攝Ford網站）

外型夠兇 越野魂滿點

外觀導入Heritage Edition方正輪拱與專屬RTR燈組水箱護罩，亮綠塗裝靈感來自沙漠地形，氣勢滿滿；若想低調，也有多款外觀套件可選。這輛Bronco RTR不只是玩具，而是一台能陪你征服荒野的真正越野戰駒。

福特Bronco RTR越野車。（圖／翻攝Ford網站）

