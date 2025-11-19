【怎能不愛車】只是概念車卻超兇！Hyundai主打真越野、不是玩泥巴

記者鍾釗榛／綜合報導

現代汽車Crater越野概念車。（圖／翻攝Hyundai網站）

越野改裝近年在汽車界越炒越熱，但很多車廠推出的越野風格，大多只是加點塑料、貼個護板、換全地形輪胎，結果還是城市SUV的靈魂。現代汽車這次端出的Crater概念車，看起來可不像只是來添熱鬧，而是真的想把XRT系列的越野形象做得更到位。

Crater把XRT系列的越野形象做得更到位。（圖／翻攝Hyundai網站）

XRT系列終於想把外貌變戰鬥力

現代汽車強調Crater是為了強化XRT系列的精神與性能。說真的，過去的XRT比較適合開到國家公園、滑雪度假村那類的「輕鬆越野」，但這回Crater身上的侵略性燈條、前後保桿角度、誇張離地間隙，完全像是真的準備下場比賽。

Crater是為了強化XRT系列的精神與性能。（圖／翻攝Hyundai網站）

霸氣外型搭配狂想配置

Crater概念車外觀充滿硬派越野味，甚至讓人忍不住期待它會不會上門式車橋。雖然量產機會不高，但做夢無罪！如果不走傳統越野結構，改用四馬達方案也不是不可能，尤其現代最近在電動平台上野心越來越大。

不是單打獨鬥

有趣的是，Crater的出現並非單一嘗試。姊妹品牌Genesis也被傳正在推X Gran Equator，似乎準備打造豪華越野系統。這種大方向看起來像是集團共同行動，而Crater就像是這場越野進化的第一個預告。

