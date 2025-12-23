【怎能不愛車】只此一輛！Range Rover 55週年紀念車正式登台

記者鍾釗榛／綜合報導

全球限量 Range Rover SV Fifty-Five。（圖／JLR提供）

自1970年首代Range Rover問世以來，這款英倫豪華休旅不只定義了全地形能力，更開創「豪華 SUV」全新時代。今年迎來55週年，Range Rover以最具代表性的方式致敬歷史，推出全球限量的Range Rover SV Fifty-Five，台灣確定同步導入，而且全台僅此一部，建議售價為1,230萬元，收藏價值直接拉滿。

全球限量Range Rover SV Fifty-Five。（圖／JLR提供）

林肯綠上身

SV Fifty-Five以旗艦Range Rover SV P615長軸版為基礎打造，車身披上象徵品牌歷史的Lincoln Green林肯綠，透過SV Bespoke客製工藝呈現細膩金屬光澤。外觀搭配石墨色套件、23吋鍛造輪圈與黑色煞車卡鉗，整體低調卻氣勢十足，懂的人一看就知道這不是一般Range Rover。

車室細節滿滿

走進車內，Caraway香芹籽棕色貫穿座椅、車頂與地毯，營造沉穩奢華氛圍。前後座皆配備加熱、通風與熱石按摩功能，後座更是行政級規格。黑色陶瓷排檔、SV專屬刺繡與刻有「SV Fifty-Five」字樣的金屬門檻，低調宣告這輛車的非凡身分。

Caraway香芹籽棕色貫穿座椅、車頂與地毯，營造沉穩奢華氛圍。（圖／JLR提供）

615匹V8動力

動力核心為4.4升V8雙渦輪引擎，輸出615匹馬力、750牛頓米扭力，不論市區或高速都游刃有餘。搭配Terrain Response 2全地形系統與完整主動安全科技，讓舒適、性能與越野實力兼得。Range Rover SV Fifty-Five不只是紀念車，更是一輛把品牌靈魂做到極致的移動藝術品。

