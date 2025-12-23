【怎能不愛車】只此一輛！Range Rover 55週年紀念車正式登台
記者鍾釗榛／綜合報導
自1970年首代Range Rover問世以來，這款英倫豪華休旅不只定義了全地形能力，更開創「豪華 SUV」全新時代。今年迎來55週年，Range Rover以最具代表性的方式致敬歷史，推出全球限量的Range Rover SV Fifty-Five，台灣確定同步導入，而且全台僅此一部，建議售價為1,230萬元，收藏價值直接拉滿。
林肯綠上身
SV Fifty-Five以旗艦Range Rover SV P615長軸版為基礎打造，車身披上象徵品牌歷史的Lincoln Green林肯綠，透過SV Bespoke客製工藝呈現細膩金屬光澤。外觀搭配石墨色套件、23吋鍛造輪圈與黑色煞車卡鉗，整體低調卻氣勢十足，懂的人一看就知道這不是一般Range Rover。
車室細節滿滿
走進車內，Caraway香芹籽棕色貫穿座椅、車頂與地毯，營造沉穩奢華氛圍。前後座皆配備加熱、通風與熱石按摩功能，後座更是行政級規格。黑色陶瓷排檔、SV專屬刺繡與刻有「SV Fifty-Five」字樣的金屬門檻，低調宣告這輛車的非凡身分。
615匹V8動力
動力核心為4.4升V8雙渦輪引擎，輸出615匹馬力、750牛頓米扭力，不論市區或高速都游刃有餘。搭配Terrain Response 2全地形系統與完整主動安全科技，讓舒適、性能與越野實力兼得。Range Rover SV Fifty-Five不只是紀念車，更是一輛把品牌靈魂做到極致的移動藝術品。
更多三立新聞網報導
【怎能不愛車】愛快羅密歐出招 Junior提前亮相、點燃台北車展話題
【怎能不愛車】同級唯一7座休旅 雪鐵龍C3 AIRCROSS台北車展搶先看
桃園終於等到！STELLANTIS旗艦品牌中心、四大主力一次到齊
【怎能不愛車】體驗賓士G 450 d 原來開越野車能這麼舒服
其他人也在看
同級唯一 5＋2 休旅？義式豪華 SUV 襲來！Stellantis 2026 台北車展展出名單！
年底車壇盛事「2026 台北新車暨新能源車大展」即將開跑，今年寶嘉聯合不只展場規模擴大，更搶在開展前夕釋出兩款充滿話題的全新車型，一款是讓爸爸們眼睛一亮的空間魔術師，另一款則是讓品味人士心動不已的義式精品，要在車展前先掀起一波熱潮 。GOCHOICE購車趣 ・ 14 小時前 ・ 1
新紀元全球戰略車款 The All-New Ford Territory 預售啟動
【記者 劉嘉菲／台北 報導】銷售要大放異彩就看這一台！福特六和營銷服務處副總經理 黃品森在(11/18)全球戰台灣好報 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
車道置中真的必要嗎？開過Audi你的想法會完全改變！
比起車道置中，車還多得是更重要的面向，就好比Audi Q5，你看又是48V P3 Hybrid、開起來又快又舒適、又是Matrix LED頭燈、又是三螢幕，但就是沒有車道置中，不過有車道偏離警示系統與修正輔助，也有聰明好用的ACC，開一整天下來好像根本也沒差，不然你是不是想邊開車邊看Youtube？《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
SYM CRUiSYM 2026 發表！黃牌入門速克達首選亮相
黃牌大型速克達SYM CRUiSYM正式宣告回歸國內銷售並接替Joymax Z+成為SYM新一代入門車款選項，齊全的配備與升級的運動性，不僅建議售價17.88萬合理得宜，附帶的2.6萬購車補助金與36期零利率方案更是誘人，而在2025 SYM重車大會師中，選擇新車線上發佈的CRUiSYM也迎來了首次實車亮相。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 發起對話
愛玩車／日產Serena改款 多款格柵設計超難選
愛玩車／日產Serena改款 多款格柵設計超難選EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 1
高捷黃線澄清路段將設4座車站 最早推進工法複雜扮演領頭羊
高雄捷運黃線將於澄清路設置4座車站，寶業里滯洪池Y16站先行施作連續壁，陸續拆除Y16站銜接鳳山行政中心Y17站間分隔島，力拚明年農曆春節前完成，再進行已拆自強陸橋地下基樁拔除，尤其Y17站遇鐵路地下化、衛武營Y18站將與捷運橘線交會，堪稱最早推進、工法最複雜，扮演領頭羊示範路段。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
保時捷911 GT3 換裝全新Manthey套件使賽道戰力大升級，並寫下紐柏林新的單圈最速紀錄
保時捷（PORSCHE）對於911的賽道性能提升，一直是不遺餘力，原本911 GT3性能已經非常硬派，但這樣強悍的性能車也有再進化空間，不一定是升級到RS版本。保時捷自2013年起，透過保時捷持有大多數股權的御用改裝品牌Manthey的協助下，改造屬於911 GT3這台專注於賽道日熱血性能車，在不更能它的引擎結構的情況下，能夠讓它的戰力再獲得提升。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Aston Martin 雙車齊發 Vantage S 改款登場＋亞洲首輛 Valhalla 同步亮相！
Aston Martin總代理永三汽車上週五舉辦2026年式Vantage S媒體鑑賞會，正式公布新車建議售價新臺幣1,198萬元起。現場另一亮點是亞洲首輛 Valhalla同場亮相，這部全球限量超跑999輛的Hyper Car已名花有主，預計2026 年第一季掛牌上路。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 發起對話
時尚敞篷的最終章！ BMW推出Z4 Final Edition最終版代表一個時代的結束
BMW Z4，是一款兼具速度感、舒適性和純粹駕駛樂趣的時尚雙座敞篷跑車，不過Z4 將在 2026 年 4 月正式停產，BMW為Z4推出限量告別車型「M40i Final Edition」做為後落幕之作。該車型不僅擁有許多獨特的外觀細節，還囊括了所有可選配的配備。這款限量生產的Z4最終版將於明年初上市，屆時Z4將正式停產。汽車日報 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
彰化庇護島"半年13撞"駕駛逃逸 台中貨車暴衝撞13車2宅
中部中心／綜合報導彰化彰南路的庇護島，從4月裝設以後，頻頻出"撞"況，18日下午，迎來了第13撞！駕駛撞完竟然落跑，警方已要求到案說明；另外在台中，一台直行貨車，與左轉轎車相撞後，失控往路邊騎樓方向暴衝，波及了13台車輛及2戶民宅。監視器拍下，貨車直直衝進騎樓，撞破塑膠遮雨棚，把停放的休旅車整台撞歪成90度，貨車駕駛，冷靜一下，回過神後，自己從車窗爬出來，台中貨車失控暴衝 連撞13輛車.2戶民宅（圖／翻攝畫面）但怎麼會，莫名其妙有貨車暴衝進騎樓？換個角度看，一台轎車，準備左轉，直行貨車，閃避不及撞了上去，整台車向右偏移，路邊停放機車，通通被撞倒，就連轉角停的另一台貨車，也被撞歪。事發就在台中市北屯區環中東路上，兩車相撞事故，波及2戶民宅，及路邊貨車、轎車、機車，零零總總，加起來一共13台車輛，而彰化彰南路的庇護島，則是在18日下午，迎來了第13撞！彰化彰南路最悲情庇護島 ＂第13次撞＂駕駛肇事逃逸（圖／翻攝畫面）十字路口，左轉道上黑色休旅車，突然偏移軌道，往行人庇護島方向，直直騎了上去，轎車前輪懸空，反光警示牌，通通被壓在底盤下方，不過駕駛沒下車查看，反而一腳踩下油門，搖搖晃晃的離開現場彰化彰南路上的庇護島，今年4月裝設後，已經被撞13次，實在多災多難，堪稱最倒楣庇護島，還是得提醒駕駛人，開車上路，睜大眼睛，留意路況才是最重要的。原文出處：彰化庇護島＂半年13撞＂駕駛逃逸 台中貨車暴衝撞13車2宅 更多民視新聞報導慘!短短半年第11次 彰南路上庇護島又出＂撞＂況"行人庇護島"設計霧煞煞! 網友:這是最奇葩設計張文原本想逃？「表定20日才退房」凌亂室內還藏恐怖物民視影音 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
台船100噸級、300噸級海洋調查船今放龍骨 拚2027年交船
台船承造海委會國家海洋研究院100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船，並在今天(22日)於高雄舉行安放龍骨祈福儀式。台船說明，這兩型船預計2026年第三季下水，並於2027年第二季交船，未來服役後，將可提升我國海洋研究效率，作為海洋科研人員的堅強後盾。 台船指出，100噸級海洋基礎資料調查船船長35公尺、船寬7.5公尺、船深3.7公尺，船體採船身鋼質，上構鋁合金設計，推進系統具備低轉速運作能力，且為複合推進動力模式驅動左右舷推進軸及螺槳，作業船速時以電動馬達經減速機驅動螺槳；全速航行時則以推進用柴油主機經減速機驅動螺槳，未來將執行海洋生態與保育相關調查樣本收集工作。 至於300噸級海洋基礎調查船規格，台船說明，其船長40公尺、船寬9公尺、船深3.7公尺，船體材質設計與100噸級相同，且可使用動態定位系統操控舵、螺槳與側推進器，駕駛室內的後操控站可供人員面向船艉操船，大幅提升船舶操作性能，未來將執行淺海與離島探測調查任務。 台船表示，這兩型船都配有與其任務相應的調查儀器設備，包括淺海多波束聲納或單波束聲納以收集淺海海床及海底地形測繪資料；甲板機械進行小型水下設備或感測器施放、拖曳及回收；中央廣播電台 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
ID.Polo預告2026年Q1現身，雙電池4動力規劃入門售價2.5萬歐元
Volkswagen證實已經投入小批量ID.Polo與ID.Polo GTI的量產版原型車至全球各地進行道路測試，並透露ID.Polo車系部份規格細節，包含性能設定的ID.Polo GTI在內，預計將提供4種不同動力輸出設定，以及2種不同電池容量選擇，可繳出約450公里最大續航里程。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Suzuki Swift 20周年優惠開跑，月付8,999元開回家
為回饋台灣消費者20年來的支持與厚愛，Taiwan Suzuki正式推出「Swift 20周年優惠專案」，以更親民的購車門檻，邀請消費者一同分享品牌里程碑的喜悅。即日起至2025年12月31日止，多款人氣車型同步祭出限時優惠，其中暢銷小型掀背Swift更以「58萬輕鬆貸、月付8,999元」的方案，讓入主門檻大幅降低，輕鬆享受兼具節能與駕馭樂趣的日常移動生活。地球黃金線 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
蔣萬安上任三週年 內科交通三箭齊發 已有具體改善成果
臺北市政府自112年1月17日起成立內科交通府級專案小組，跨局處協調各項改善措施，透過「交通工程」、「增加公共運輸供給」及與內科協會公私協力推廣ESG 3大主軸全面推動內科交通改革，截至今年11月，內科主要道路下午尖峰平均旅行時間較111年改善約6.4%。落實交通工程 改善交通壅塞113年10月於堤頂大道與瑞光路358巷開闢路口，除改善高速公路下匝道進內科之停等車隊長度外，更改善市區平面道路，堤頂大道南往北旅行時間減少24.93%，舊宗路南往北旅行時間減少9.82%。另為解決堤頂交流道周邊壅塞問題，今（114）年7月亦啟用堤頂交流道北上入口引道，原由堤頂大道北向繞行陽光抽水站進入高速公路北上匝道車流，改以新引道銜接高速公路，經實測下班尖峰時段可縮短約5分鐘行車時間。強化大眾運輸 提升公運量能為提供更加便捷的大眾運輸服務，提升民眾搭乘意願，市府自112年起，已增加捷運文湖線班次及改裝車廂，闢駛快線公車、北環幹線、內科南軟雙園巴士及東環幹線公車，並增加內科通勤專車12個班次。推廣ESG 推動綠運通勤北市府自112年起與台北內湖科技園區發展協會合作推廣ESG概念，廣邀企業參與綠運輸合作方案，台灣好新聞 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
油罐車打N檔.拉手煞車仍一路滑 駕駛追車險遭輾
台中市 / 綜合報導 台中市龍井區向上路長下坡路段，19日一輛油罐車在加油站卸完油後，突然往前滑衝出加油站，跨越中央分隔島衝到對向道路，一路在長下坡路段滑行近400公尺才停下來。過程中駕駛一度在旁邊緊追，但車子速度太快導致他被甩下到車道差點遭油罐車輾過。幸好車子一路滑行，沒有波及到其他人車，事發原因疑似是駕駛打了N檔，將輪檔取下後，車輛才會往前滑行。轎車在道路上直行，但接著一輛油罐車從右邊加油站衝出來，駕駛在旁邊一直追，似乎是想跳上車內，但車子速度太快，他整個人被甩下車，從車輛後方鏡頭看到，油罐車衝上路面，差點輾到駕駛，接著整輛車跨越中央分隔島，衝到對向道路上，一路往下滑行消失在鏡頭內，藍衣油罐車駕駛也放棄追車了，一步步慢慢往車子的方向走，路過的用路人看到這一幕被嚇到了。目擊者說：「整輛車衝出去。」這輛油罐車車頭幾乎全毀上面插著樹枝，車底還壓著防撞桿，車子前輪嚴重扭曲變形，路面上還有洩漏的油漬，車禍發生地點在台中市龍井區，這個俗稱「死亡下坡」的向上路六段，根據了解，當時油罐車駕駛在加油站將油洩完取下輪檔，但車子打的是N檔，雖然有拉手煞車，但可能因為車體太重手煞車抵擋不住重量，導致油罐車一路往下滑行將近400公尺，才停下來。目擊民眾說：「司機還可以走，慢慢走下來這樣，跟他講話，好像有點恍神了。」烏日交通分隊分隊長劉于豪說：「立即派員啟動交通管制並通報拖吊車到場，並完成路面油污清理。」幸好事故沒有波及其他車輛也沒有人受傷，事後拖吊車到場將事故排除，確切肇事原因警方還在調查，但再看一次當時畫面，駕駛為了追車整個人甩飛到車道上，驚悚瞬間讓路過民眾都替他捏把冷汗。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
亞太第二座 STELLANTIS BRAND HOUSE 桃園開幕、寶嘉聯合「桃園旗艦品牌中心」
寶嘉聯合於 2025 年 12 月 22 日攜手桃園地區經銷夥伴「荃程汽車」，於桃園市龍壽街正式揭幕亞太第二座、依循 STELLANTIS BRAND HOUSE 全球規範打造的「桃園旗艦品牌中心」。此全新據點不僅象徵寶嘉聯合通路積極佈局，睽違多年後強勢重返桃園市場，更正式宣告大桃園地區的整體通路版圖全面到位。以「桃園旗艦品牌中心」為核心樞紐，荃程汽車串聯桃園授權服務廠、新北林口展示中心暨授權服務廠，以及試營運中的楊梅展示中心暨授權服務廠，將建構大桃園區全方位服務網絡，涵蓋賞車、試乘與售後服務的完整網絡，為大桃園生活圈消費者提供更便捷、無縫銜接的全方位品牌體驗。提前為「2026 台北新車暨新能源車大展」揭開序幕！新車一次到位藉由「桃園旗艦品牌中心」正式啟用之際，寶嘉聯合同步舉辦「2026 台北新車暨新能源車大展」媒體預拍活動，率先揭開年底車展序幕，搶先曝光三款即將於車展中亮相的新世代重磅車型。透過此次預拍活動，寶嘉聯合不僅提前呈現本屆車展的產品方向與陣容亮點，也向市場宣告，在即將登場的 「2026 台北新車暨新能源車大展」中，寶嘉聯合的新車展示區將以最完整的新車陣容與更盛大的展出規模登CARLINK鏈車網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 44
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 44
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 34 分鐘前 ・ 6
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 9 小時前 ・ 61