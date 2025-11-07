【怎能不愛車】台灣導入新年式Audi A3 升級「智慧駕駛三大神技」

記者鍾釗榛／綜合報導

2026年式Audi A3 Sportback 。（圖／Audi提供）

2026年式Audi A3 Sportback正式登場！這回奧迪不只是小改款，而是讓這款都會掀背「腦袋開竅」。全車系標配全新三大智慧輔助科技，「前方橫向車流輔助系統」、「Park assist plus自動停車輔助系統」與「360度環景輔助系統」，打造最懂都會駕駛需求的安全升級體驗，建議售價142萬元起。

2026年式Audi A3 Sportback建議售價142萬元起。（圖／Audi提供）

年輕族群入門首選

Audi A3 Sportback長年是年輕族群邁入豪華車世界的起點，以俐落車身比例與靈活操控著稱。奧迪總裁Rahil Ansari指出：「A3是許多車主加入Audi家族的第一步，這次的升級正是為了讓每一次駕馭都更安心、更直覺。」

停車、轉角都輕鬆 駕駛零壓力

全新Park assist plus可自動偵測車位並一鍵代駕，連方向盤、油門、煞車、檔位都能自己搞定；搭配360度環景輔助，地下室、巷弄停車不再膽戰心驚。前方橫向車流輔助更是城市開車神助攻，駛出巷口時即時偵測橫向來車，必要時還能自動煞停，讓駕駛多一層保障。

三款編成誠意滿滿

此次A3 Sportback提供三款車型，30 TFSI享馭版142萬元、35 TFSI advanced進化版158萬元，以及35 TFSI S line運動版182萬元。無論選哪一款，都能享受同樣聰明的安全防護與科技便利，展現奧迪「豪華不分等級」的誠意。

廣告 廣告

A3 Sportback提供三款車型。（圖／Audi提供）

A3讓駕馭更有型也更安心

不論是通勤穿梭車陣，或假日出遊馳騁山海，全新A3 Sportback以高階科技與細膩設計詮釋「豪華掀背」的新定義。這一次，Audi讓安全變得更聰明，讓駕駛變得更輕鬆，從容玩味每一段旅程。

更多三立新聞網報導

詐騙集團洗錢豪買 「羊皮狼」保時捷被搜出

Tesla掛牌雪崩！台灣電車榜洗牌、國產與德系笑到最後

鋼砲回歸 現在可以用國產車的價格、買到福斯GTI

【怎能不愛車】BMW全新X1 M Sport登場！運動魂＋豪華質感一次滿足

