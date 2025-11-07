【怎能不愛車】台灣導入新年式Audi A3 升級「智慧駕駛三大神技」
記者鍾釗榛／綜合報導
2026年式Audi A3 Sportback正式登場！這回奧迪不只是小改款，而是讓這款都會掀背「腦袋開竅」。全車系標配全新三大智慧輔助科技，「前方橫向車流輔助系統」、「Park assist plus自動停車輔助系統」與「360度環景輔助系統」，打造最懂都會駕駛需求的安全升級體驗，建議售價142萬元起。
年輕族群入門首選
Audi A3 Sportback長年是年輕族群邁入豪華車世界的起點，以俐落車身比例與靈活操控著稱。奧迪總裁Rahil Ansari指出：「A3是許多車主加入Audi家族的第一步，這次的升級正是為了讓每一次駕馭都更安心、更直覺。」
停車、轉角都輕鬆 駕駛零壓力
全新Park assist plus可自動偵測車位並一鍵代駕，連方向盤、油門、煞車、檔位都能自己搞定；搭配360度環景輔助，地下室、巷弄停車不再膽戰心驚。前方橫向車流輔助更是城市開車神助攻，駛出巷口時即時偵測橫向來車，必要時還能自動煞停，讓駕駛多一層保障。
三款編成誠意滿滿
此次A3 Sportback提供三款車型，30 TFSI享馭版142萬元、35 TFSI advanced進化版158萬元，以及35 TFSI S line運動版182萬元。無論選哪一款，都能享受同樣聰明的安全防護與科技便利，展現奧迪「豪華不分等級」的誠意。
A3讓駕馭更有型也更安心
不論是通勤穿梭車陣，或假日出遊馳騁山海，全新A3 Sportback以高階科技與細膩設計詮釋「豪華掀背」的新定義。這一次，Audi讓安全變得更聰明，讓駕駛變得更輕鬆，從容玩味每一段旅程。
