【怎能不愛車】台灣打造的藝術品！手工車堪比超跑、限量版一車難求

記者鍾釗榛／綜合報導

Caliber Royale手工車與Shotgun 650 Drop Edition限量車。（圖／翻攝 Rough Crafts 網站）

今年的機車改裝圈完全由黑金風潮主宰，而最具代表性的台灣品牌Rough Crafts，更在2025年寫下關鍵里程碑。Royal Enfield與Rough Crafts合作，從全手工打造的Caliber Royale，到全球限量100量的Shotgun 650 × Rough Crafts Drop Edition，把台灣改裝設計直接推上全球舞台。這些作品不只是車，更像是把速度、視覺與文化融合成一種「騎得走的藝術」。

Caliber Royale手工車。（圖／翻攝Rough Crafts網站）

從黑金語彙出發的原創工藝

Rough Crafts向來以黑金調性、金屬肌理與雕刻級線條聞名。這次的Caliber Royale更把這套語言發揮到極致。Dustbin Fairing整流罩、延長軸距的CNC量身搖臂、手工鈦合金排氣管，再配上金箔拉線與深黑塗層，每個角度都像雕塑品。這不是只拿來展覽的作品，每個細節都經過實際騎乘調校，將工藝與性能合在一起，完全展現Rough Crafts多年累積的手工能量。

Dustbin Fairing整流罩成為品牌象徵。（圖／翻攝Rough Crafts網站）

全球限量的黑金美學

相比純手作的Caliber Royale，全新的Shotgun 650 Drop Edition則是把手工精神「量產化」。外觀延續黑金視覺、重新調整比例、搭配專屬金色SHOWA前叉與Rough Crafts特製徽章，保留Rough Crafts的靈魂，同時具備量產車的可靠度。官方也導入獨立編號與專屬銘牌，讓這款全球限量100輛的車款成為收藏家眼中的稀有逸品。

全新的Shotgun 650 Drop Edition則是把手工精神「量產化」。（圖／翻攝Rough Crafts網站）

台灣手工車工藝享譽國際

這次合作最大意義不只在亮眼作品，而是Rough Crafts的視覺語言首度被國際OEM正式採用。台灣的改裝文化從地下手工進入國際品牌合作體系，成為真正能被全球車主實際擁有、騎乘、收藏的設計。Caliber Royale展示Rough Crafts對極致工藝的追求，而Drop Edition則讓更多騎士能親身體驗Rough Crafts的美學精神，象徵台灣改裝文化向前跨出重要的一步。

Shotgun 650 × Rough Crafts Drop Edition限量車。（圖／翻攝Rough Crafts網站）

