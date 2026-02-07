怎能不愛車／史上最猛保時捷不是跑車 最強Cayenne誕生

記者鍾釗榛／綜合報導

在全新Cayenne Electric於2025年11月中旬正式亮相後，保時捷也同步按下量產鍵。位於斯洛伐克布拉提斯拉瓦的生產線已正式啟動，象徵這款純電旗艦 SUV 不只是概念與數據，而是真正準備交到車主手中的新世代作品。

保時捷位於斯洛伐克布拉提斯拉瓦的生產線已正式啟動。（圖／Porsche提供）

燃油、油電、純電同線生產

這條產線最大亮點，在於採用高度靈活的「共線生產」模式，純電Cayenne能與燃油與混合動力車型並肩製造。對保時捷來說，這代表能快速依照市場需求調整產能，不再被單一動力形式綁死，電動化節奏也更有彈性。

保時捷採用高度靈活的「共線生產」模式。（圖／Porsche提供）

破千匹Cayenne Turbo

產品本身同樣話題十足，身為旗艦的Cayenne Turbo最大輸出高達1,156匹馬力，直接刷新保時捷量產車動力紀錄。車內則換上品牌歷來面積最大的螢幕與全新PCM系統，操作反應更快、科技感也更到位，客製化選項更是多到誇張。

保時捷把關鍵技術握在手裡

Cayenne Electric採用保時捷自主研發的高壓電池模組，由距離工廠約100公里的智慧電池工廠負責生產。從電芯處理、雷射焊接到最終測試，全流程高度自動化，確保品質與未來擴充能力都能牢牢掌握。

保時捷高壓電池模組。（圖／Porsche提供）

電動SUV新標準

這組113 kWh電池可提供超過600公里續航，並支援800V快充架構。全球首創的「雙面冷卻」技術，能從上下同時控溫，讓電池更快進入最佳工作狀態，也為高性能與耐用度打下基礎。

