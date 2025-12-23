【怎能不愛車】同級唯一7座休旅 雪鐵龍C3 AIRCROSS台北車展搶先看

記者鍾釗榛／綜合報導

CITROËN C3 AIRCROSS休旅車。（圖／寶嘉聯合提供）

在「2026台北新車暨新能源車大展」正式登場前，寶嘉聯合提前替年底車壇暖身。其中最吸睛的焦點之一，正是全新亮相的CITROËN C3 AIRCROSS，也宣告 CITROËN在家庭休旅市場的最新佈局即將成形。

CITROËN C3 AIRCROSS休旅車補足產品陣線。（圖／寶嘉聯合提供）

空間卻更貼近日常

CITROËN C3 AIRCROSS 採用新世代 Smart Car 平台打造，外型線條更立體、輪廓更有 SUV 氣勢，但車身尺碼仍保有都會行駛的靈活性。4,390 mm 車長與 2,670 mm 軸距，讓車室空間明顯放大，不論前後座或行李廂表現，都鎖定日常通勤與家庭出遊的實際需求。

4,390 mm 車長與 2,670 mm 軸距，放大車室空間。（圖／寶嘉聯合提供）

同級少見 5／7 人座

最大亮點之一，就是同級罕見提供5人座與7人座雙版本設定。5人座主打寬敞第二排與實用行李廂，適合小家庭或重視載物機能的族群；7人座則透過靈活的座椅變化，讓乘坐人數與行李空間能依情境快速切換，滿足多人口家庭或假日出遊需求。

車室空間靈活運用是大亮點。（圖／寶嘉聯合提供）

魔毯上路

延續 CITROËN 一貫的「舒適至上」哲學，C3 AIRCROSS全車系標配ADVANCED COMFORT頂級舒適座椅，加上招牌PHC魔毯液壓懸吊，對路面震動的吸收相當細膩，就算遇到顛簸路況，車內依舊平穩放鬆，明顯走出與同級休旅不同的舒適路線。

採用招牌PHC魔毯液壓懸吊。（圖／寶嘉聯合提供）

兼顧節能與順暢動力

動力部分導入新世代P2 HYBRID油電系統，1.2L渦輪引擎搭配48V電動馬達與6速雙離合器變速箱，綜效輸出達145 ps，0到100 km/h加速8.5秒。日常起步與低速行駛多了電力輔助，不僅順、更省，也讓家庭用車少了負擔，多了從容。

配備集團主力採用的新世代P2 HYBRID油電系統。（圖／寶嘉聯合提供）

預計2026第三季登台

CITROËN C3 AIRCROSS已在歐洲市場累積亮眼成績，寶嘉聯合也規劃於2026年第三季導入台灣。隨著這款兼顧空間、舒適與油電效率的中型休旅加入，CITROËN 在台產品線將更完整，也讓重視生活機能的台灣家庭多了一個新選擇。

