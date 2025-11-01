【怎能不愛車】哈雷電動小鋼砲首演 關鍵技術來自台灣

記者鍾釗榛／綜合報導

KYMCO光陽與哈雷合作的電動機車品牌LiveWire，推出全新電動機車S4 Honcho，這款車相當於125cc等級，主打輕巧靈活與都會通勤便利性。它共有「街道版」與「越野版」兩種設定，售價將低於哈雷以往產品，可說是LiveWire有史以來最「接地氣」的作品。

靜悄悄的城市好鄰居

S4 Honcho的街道版配備齊全，大燈、尾燈、方向燈、後視鏡、TFT螢幕、車牌架一應俱全，可合法上路。車身輕巧、噪音極低，對早晨趕上班或夜晚回家的騎士來說，再也不怕吵到鄰居。再加上採用可拆式電池設計，只要掀起座墊就能更換電池，對於都市無車庫族群而言相當方便。

LiveWire S4 Honcho街道版電動機車。（圖／翻攝LiveWire網站）

靜音野獸的誕生

越野版則完全解放公路限制，取消燈具與儀表，換上專屬越野胎、長行程避震與更高離地間隙。最特別的是，它還內建「倒車功能」，對於狹窄林道或泥地騎行時格外實用。Trail車型僅供越野用途，不需駕照即可騎乘，鎖定喜愛野外探險的玩家。

LiveWire S4 Honcho越野版電動機車。（圖／翻攝LiveWire網站）

光陽Ionex影子現形

S4 Honcho採雙可替換式電池模組，外觀與KYMCO自家Ionex系統幾乎一樣。由於LiveWire與KYMCO合作開發，未來維修、換電或電池取得都更便利，也意味著成本將更具競爭力。這對想進軍電動車市場的哈雷來說，是一條更穩健的路。

S4 Honcho採雙可替換式電池模組。（圖／翻攝LiveWire網站）

期待值爆表

目前LiveWire尚未公布動力與續航細節，只透露會在 11月4日米蘭國際機車展（EICMA）正式亮相。依照125cc等級推算，S4 Honcho應具備約11至15匹馬力，雖非猛獸級輸出，卻足以應付市區通勤與輕度越野。這台結合台灣技術與美式風格的電動車，勢必將掀起新一波「綠能騎士潮」。

