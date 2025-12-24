【怎能不愛車】四驅338匹、快充技術 速霸陸電動休旅計畫導入台灣

記者鍾釗榛／綜合報導

速霸陸Uncharted電動休旅車。（圖／翻攝Subaru網站）

已納入台灣原廠導入規劃的速霸陸全新電動跨界休旅Uncharted，率先於北美市場正式上市，成為品牌電動化布局中的關鍵新戰力。Uncharted採用與TOYOTA bZ4X相同的e-TNGA平台打造，並以TOYOTA C-HR＋為基礎重新調校，延續速霸陸一貫的跨界休旅定位，兼顧實用與科技感。

速霸陸Uncharted以TOYOTA 的e-TNGA平台打造。（圖／翻攝Subaru網站）

三種車型設定

Uncharted在北美市場共推出Premium FWD、Sport與GT三種車型，入門款即為單馬達前驅設定，高階版本則升級雙馬達四驅。外觀部分依車型不同提供最多5種車色選擇，並搭配不同鋁圈與套件，塑造明確的級距差異。

分別有Premium FWD、Sport與GT三種車型。（圖／翻攝Subaru網站）

高階配備一次到位

在配備設定上，Uncharted也展現明確的市場取向。頂規GT車型直接配上20吋槍灰色鋁圈與全景玻璃天窗，走的是偏向豪華都會風格；中階Sport車型則標配車頂行李架，營造更強烈的戶外與越野氣息；入門版本則著重實用科技，主打高CP值的電動跨界休旅體驗。

中階Sport車型則標配車頂行李架。（圖／翻攝Subaru網站）

四驅338匹馬力

動力與續航表現同樣是Uncharted的重點，全車系搭載 74.7 kWh 電池組。前驅版本最大輸出約221匹馬力，續航里程最遠可達約482公里；雙馬達四驅版本則提升至約338匹馬力，續航約458公里。同時支援最高150 kW直流快充，約28分鐘即可完成10%至80%充電，實用性不俗。

Uncharted全車系搭載 74.7 kWh 電池組。（圖／翻攝Subaru網站）

豪華配備向上看齊

Uncharted全車系標配數位化駕駛座艙，包含7吋數位儀表、14吋中控多媒體螢幕、雙區恆溫空調與EyeSight主動安全系統。即便是入門車型，也具備真皮方向盤、無線充電與車內電源供應；GT車型則再加碼通風座椅、Harman Kardon高級音響與後座加熱功能，整體質感明顯向豪華電動休旅靠攏。

數位化駕駛座艙包含7吋數位儀表、14吋中控多媒體螢幕。（圖／翻攝Subaru網站）

GT車型加碼通風座椅。（圖／翻攝Subaru網站）

