怎能不愛車／固態電池真的來了！這輛電動重機科技逆天

記者鍾釗榛／綜合報導

Verge TS Pro電動重機。（圖／翻攝Verge網站）

來自芬蘭的Verge Motorcycles，看似規模不大，卻一路用成績打破外界質疑。自2018年成立以來，不只在摩納哥與加州設立旗艦據點，還與F1傳奇車手Mika Häkkinen、Valtteri Bottas合作，甚至寫下電動重機續航的金氏世界紀錄。Verge更直接丟出震撼彈，宣布TS Pro正式導入固態電池並進入量產階段。

TS Pro正式導入固態電池並進入量產階段。（圖／翻攝Verge網站）

續航與壽命全面進化

全新TS Pro提供兩種固態電池版本，皆由自家Donut Lab開發。標準版20.2 kWh續航可達約350公里，升級至33.3 kWh後，更一口氣衝上約595公里。快充表現同樣誇張，短短10分鐘就能補進約300公里的續航。更關鍵的是，電池循環壽命高達10萬次，幾乎等同整車壽命，徹底改寫電動重機使用邏輯。

廣告 廣告

固態電池循環壽命高達10萬次。（圖／翻攝Verge網站）

安全與穩定 極端氣候也不怕

固態電解質的導入，讓TS Pro幾乎免除起火風險，且能在攝氏零下30度到超過100度的極端環境下穩定運作。對於過去電車最怕的寒流續航衰退問題，Verge直接給出解方，讓四季騎乘不再需要妥協。

固態電解質幾乎免除起火風險，能在零下30度到超過100度的極端環境下穩定運作。（圖／翻攝Verge網站）

無輪轂馬達再升級

TS Pro招牌的無輪轂後輪馬達也同步進化。新一代Donut 2.0馬達重量減輕一半，卻依然輸出高達約1,000牛頓米扭力，0到100公里加速僅約3.5秒，極速上看近200公里。零件數大幅減少，後輪直接驅動帶來更清晰的路感與穩定性，成為Verge最具辨識度的科技符號。

新一代Donut 2.0馬達重量減輕一半。（圖／翻攝Verge網站）

2026正式交付

2026年式Verge TS Pro標準版售價約新台幣96萬元起，長續航版本約112萬元，預計2026年第一季開始交車。隨著固態電池正式落地，Verge也被視為最有可能改變電動重機市場走向的關鍵玩家。

Verge TS Pro預計2026年第一季開始交車。（圖／翻攝Verge網站）

Verge TS Pro電動重機。（圖／翻攝Verge網站）

更多三立新聞網報導

怎能不愛車／紅牛不只賣飲料 現在還賣1.9億限量超跑

79.9萬起就有五星防護 新年換車首選這輛

熱銷5萬輛不是偶然 SYM 4MICA改款更強了

福斯把交車變嘉年華 入手GTI、R直接送你上賽道

