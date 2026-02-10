怎能不愛車／增程式電動車不是新東西 福特30年前就做過

記者鍾釗榛／綜合報導

1996年福特Synergy概念車。（圖／翻攝Motor1網站）

如果不說年份，很難相信福特Synergy概念車其實誕生於30年前。即使放到 2026 年來看，它依舊像是從未來穿越而來的作品。這款原本為2010年家庭房車所構想的六人座概念車，外型或許怪，但背後的技術思維卻異常前衛。

福特Synergy概念車誕生於30年前。（圖／翻攝Motor1網站）

為效率而生的極端流線設計

Synergy的設計核心只有一個字「省」。風阻係數僅0.20，幾乎追上現代最頂尖的量產電動車水準。那張帶有鰭狀線條的前臉談不上好看，但它存在的目的從來不是討喜，而是讓車身以最小阻力滑過空氣，徹底為效率服務。

1996年福特Synergy概念車風阻係數僅0.20。（圖／翻攝Motor1網站）

增程電動概念早在90年代就出現

動力架構更是讓人驚訝。Synergy嚴格來說是一輛電動車，車尾1.0升引擎只負責發電，四個車輪各自由獨立馬達驅動，這種增程式電動概念，比BMW i3 REx 早了將近20年。再加上能量回收煞車與飛輪儲能系統，放到今天依舊毫不落伍。

Synergy嚴格來說是一輛電動車，車尾1.0升引擎只負責發電。（圖／翻攝Motor1網站）

輕量化才是真正的性能關鍵

車體大量使用鋁合金，整車重量約1,000公斤，足足比當年中型房車少了近500公斤。輕量化不只讓動力需求下降，連引擎、煞車與冷卻系統都能一併縮小，形成正向循環，這套邏輯至今仍是電動車工程的核心。

車體大量使用鋁合金。（圖／翻攝Motor1網站）

預言成真 只是當年還太早

Synergy不僅採用螢幕化座艙、語音控制、電子後視鏡，甚至還有太陽能車頂與軛式方向盤。雖然福特當年坦言無法量產，但它精準預示了今日汽車科技的樣貌。如今福特再度投入增程式電動車研發，這台被封存的概念車，反而成了最早的答案。

1996年福特Synergy概念車。（圖／翻攝Motor1網站）

