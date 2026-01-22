怎能不愛車／外表可愛、內在硬派 迷你露營車功能多到嚇人

記者鍾釗榛／綜合報導

今年東京改裝車展上，三菱用一台「史上最小的 Delica」成功吸走所有目光。作為品牌Delica Festival主秀，這輛名為Delica Mini Active Camper的概念車，直接把日本 kei car 玩到另一個層次，證明冒險從來不看車身尺碼大小。

迷你身形卻更有野心

別看它名字有個Mini，這輛車的存在感一點都不小。相較於大家熟悉、氣勢滿滿的Delica Mini Active Camper車長僅約3.4米，比標準版Delica整整短了將近1.5米。但也正因為體型精巧，反而更適合狹窄道路、林間小徑，甚至都市日常通勤，一車多用。

向上發展，露營空間直接翻倍

為了在有限車身內創造最大機能，三菱工程師選擇「往上長」。車頂配置可升降帳篷，展開後立刻變身雙人睡眠空間，讓這台小車瞬間成為真正的行動小屋。搭配側邊天幕與戶外照明，就算在荒郊野外，也能快速建立舒適營地。

骨子裡其實很硬派

別被圓滾滾的外型騙了，Active Camper在越野設定上一點都不馬虎。全車換上升高懸吊，離地高度增加約2.5公分，再搭配四輪驅動系統與全地形輪胎，走碎石路、泥地都不是問題。底盤防護、輔助燈條等ARB配件，也讓這台迷你露營車多了幾分真正上山下海的本事。

概念車先行卻已讓人開始敲碗

目前Delica Mini Active Camper仍是為紀念Delica問世58週年打造的一次性概念作品，尚未宣布量產。不過它已清楚展現出Mini車系的改裝潛力，也讓不少戶外玩家開始期待：如果有一天真的上市，這種小巧又全能的露營車，或許正是台灣市場最需要的那一款。

