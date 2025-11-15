【怎能不愛車】夜光塗裝太犯規！訂製麥拉倫近看會發光、遠看像藝術品

記者鍾釗榛／綜合報導

麥拉倫750S Project Viva特製車。（圖／翻攝McLaren網站）

麥拉倫(McLaren)旗下最神秘、最會做效果的MSO客製化部門又出手了！這次他們以賭城霓虹光為靈感，打造出全球唯一的750S Project Viva，在拉斯維加斯大獎賽登場前夕正式亮相。整台車的設計主題就是，把拉斯維加斯的熱鬧搬上車身，而且要越夜越美。

麥拉倫750S Project Viva以賭城霓虹光為設計靈感。（圖／翻攝McLaren網站）

獨家塗裝「拉斯維加斯之夜」越看越上癮

外觀採用MSO新研發的黑色漆面，名字直接叫「拉斯維加斯之夜」。乍看是深黑，但靠近後會發現青色、紅色、綠色的細點分散在車身上，就像燈火剛亮起的賭城夜景。MSO甚至把地標、霓虹、城市脈動用動態素描的方法畫進車身，各種彩蛋塞到滿，包括引擎蓋上被重新詮釋的「Welcome to Fabulous Las Vegas」標誌。

廣告 廣告

麥拉倫750S Project Viva特製車取名為「拉斯維加斯之夜」。（圖／翻攝McLaren網站）

細節玩到瘋

Project Viva的車身細節完全就是越找越多。後輪拱旁有750S撲克牌圖案，各區還藏著致敬賭城歷史與建築的小巧思。令人意外的是，尾部那10顆象徵車隊冠軍的星星，竟然是由F1車手蘭多·諾里斯與奧斯卡·皮亞斯特里親手貼上的，兩人從激烈的賽季中抽空來貼星星，畫面光想像就讓人會心一笑。

後輪拱旁有750S撲克牌圖案。（圖／翻攝McLaren網站）

致敬品牌起源

除了賭城主題，麥拉倫也加入品牌DNA。車身部分區域採用「Muriwai White」，靈感來自布魯斯·麥拉倫在倫敦近郊的家族住宅外牆。這是MSO最早為570S Spider研發的配色，如今再次登場，看起來既復古又有故事。

車身部分區域採用「Muriwai White」。（圖／翻攝McLaren網站）

話題保證爆棚

Project Viva已確定在F1賽事前，於11月13日至20日在拉斯維加斯永利酒店的麥拉倫體驗中心展出。以這種話題程度來看，它肯定會成為車迷拍照朝聖的最新景點，甚至還可能比賭桌更吸睛。

更多三立新聞網報導

全球限量3000只！TAG Heuer放大絕、洗拿紀念錶回歸

【怎能不愛車】限量500輛搶瘋了！賓利「超跑」向百年前女車神致敬

助力信託推廣 世新大學法律系2025信託研討會成果豐碩

最多省18萬！T-Roc R這波優惠、連錢包都說先買再說

