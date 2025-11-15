【怎能不愛車】客製化玩到神級 全球唯一GT3細節多到讓人跪著欣賞
記者鍾釗榛／綜合報導
保時捷從1950年代就開始用Sonderwunsch客製化專案替車主量身打造專屬座駕，而今年拉丁美洲分部迎來25週年，乾脆直接端出一款獨一無二的911 GT3 Touring，命名為「Ocelot」，靈感來自棲息在哥倫比亞亞馬遜雨林的豹貓，象徵野性、神秘又優雅。這也是「拉丁美洲偶像」系列的第一台作品，堪稱紀念意義與藝術價值都拉滿。
專屬「森林綠金屬漆」太迷人
Ocelot最吸睛的亮點，莫過於專屬調製的「森林綠金屬漆」。色澤會隨陽光角度變化，就像雨林樹冠在風中搖曳。車尾燈罩、門把手、後視鏡殼與尾翼導流板則換上象徵60年代911的銀色調，百年銀的質感完全把復古風拉回來。20/21 吋雙色鍛造輪圈則在優雅與性能之間找到完美平衡。
座艙都是雨林動物系美感
內裝用大量科伊巴棕色皮革鋪滿，明顯呼應豹貓帶點金棕的毛色。十字縫線採奶油色與松露棕色搭配，讓座艙質感更細膩。運動座椅用黑白千鳥格布料點綴，復古味更濃。最有亮點的是頭枕壓印的美洲豹輪廓，直接把野性靈魂植入車內。方向盤、腳踏墊、安全帶也統一採用同色調，細節狂滿分。
兩側迎賓踏板藏彩蛋
開門後還有驚喜，駕駛側踏板刻著「30 Años de Autoelite」致敬哥倫比亞的保時捷進口商；乘客側則寫著「25 Años de Porsche Latin America」，象徵此車是拉丁美洲25週年專屬作品。B柱上的徽章也明確標示它屬於「Icons of Latin America」系列，從外到內都具收藏價值。
4.0自然進氣六缸依舊熱血
外觀與內裝走優雅路線，但Ocelot內心仍是純正GT3。搭載4.0升自然進氣水平對臥六缸，可輸出502匹馬力，維持雙A臂前懸吊與鵝頸式尾翼等賽車基因。Sonderwunsch向來不動GT3的機械結構，因為它本來就接近完美，也无需多加修飾。
