怎能不愛車／小車也能很兇！Peugeot e-208 GTi挑戰電動鋼砲王座

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記者鍾釗榛／台北報導

寶獅e- 208 GTi 電動掀背車。（圖／翻攝Peugeot網站）

電動車時代來臨後，不少車迷都在問：「GTi精神還在嗎？」如今Peugeot用實際行動給出答案。備受期待的全新e-208 GTi量產版正式亮相，不僅象徵GTi性能血統重返車壇，也成為品牌慶祝參與利曼24小時耐力賽100週年的重要代表作。

寶獅e-208 GTi量產型電動掀背車。（圖／翻攝Peugeot網站）

其實這款車早在去年利曼賽前就以概念車身分現身，當時就吸引不少性能迷關注。令人意外的是，一年後發表的量產版本幾乎完整保留概念車造型，包括招牌三爪式燈組、專屬輪圈、加寬輪拱以及C柱徽飾等設計元素，幾乎原汁原味搬進展間。

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寶獅E-208 GTi概念車。（翻攝Peugeot網站）

外型夠殺，性能也沒讓人失望。e-208 GTi搭載高性能電動動力系統，可輸出276匹最大馬力與約35公斤米扭力，0至100公里加速僅需5.7秒，極速則可達180公里以上，展現不輸傳統性能鋼砲的加速實力。

寶獅e-208 GTi可輸出276匹最大馬力與約35公斤米扭力。（圖／翻攝Peugeot網站）

隨著電動化浪潮席捲全球，Peugeot選擇以GTi之名重新出發，不只是向經典致敬，更希望證明電動車依然能帶來熱血駕馭樂趣。對喜愛小鋼砲的車迷而言，這輛e-208 GTi的到來，無疑是近年最值得期待的法系性能新星。

科技化座艙配置多項實體案件，重現經典鋼砲特色。（圖／翻攝Peugeot網站）

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