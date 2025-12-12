【怎能不愛車】尺碼變大、科技更強！全新LEXUS ES將是台北車展彩蛋？

記者鍾釗榛／綜合報導

新世代LEXUS ES純電版。（圖／翻攝LEXUS網站）

今年4月上海車展亮相的新一代LEXUS ES，終於率先在歐洲市場正式開賣。這次新ES可說是「油電、純電一起衝」，共推出 300h 油電版，以及ES 350e、ES 500e 兩款純電動力，當地售價約從新台幣221萬起跳，產品策略明顯更加多元。

新世代LEXUS ES油電與純電二種動力。（圖／翻攝LEXUS網站）

油電與純電各有亮點

新ES尺碼來到5,140 × 1,920 × 1,555 mm，軸距2,950 mm，車體比上一代大一號，視覺氣勢提升不少。歐規油電300h提供前驅與四驅可選，折合新台幣約 221萬與232萬；純電版則分為ES 350e前驅與ES 500e四驅，售價落在約227萬與236萬，續航力分別達685公里與610公里，屬同級非常亮眼的表現。

廣告 廣告

新世代LEXUS ES車體比上一代大一號。（圖／翻攝LEXUS網站）

科技配備更到位

新世代ES的內裝也同步升級，標配12.3吋全數位儀表搭配14吋中控觸控螢幕，整體介面更簡潔、操作更直覺。材質與氛圍的高級感也明顯強化，後座膝部與頭部空間進一步放大，舒適度更符合行政級房車的期待。

標配12.3吋全數位儀表搭配14吋中控觸控螢幕。（圖／翻攝LEXUS網站）

台灣最快年底車展亮相

台灣市場部分目前尚未宣布導入時程，但市場推測新ES最快會在今12月底的台北車展現身，正式上市時間則可能落在明年。若成真，勢必掀起豪華房車市場話題。

新世代LEXUS ES。（圖／翻攝LEXUS網站）

更多三立新聞網報導

【怎能不愛車】既優雅又恐怖 只有Brabus能造出豪華猛獸

【怎能不愛車】300小時手工噴漆！經典Defender豪奢版復活

【怎能不愛車】過了二年還值得等嗎？英國小跑車將登上展覽台

【怎能不愛車】百萬級客製 超稀有911 GT3、收藏家準備開搶

