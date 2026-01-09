怎能不愛車／市區能跑、山路能衝 這款輕檔車有點狂
記者鍾釗榛／綜合報導
迎接2026新年，宏佳騰率先推出全新多功能輕檔車「這樣野行MK150」，主打一車多用的自由騎乘風格，把冒險精神帶進日常生活。不論是市區通勤、假日跑山，還是輕度越野探索，MK150都能輕鬆應對，讓騎士隨時說走就走，成為新年度行動計畫的最佳夥伴。
輕巧靈活 城市山林都能跑
MK150採用精巧車身設定，軸距僅1,142mm，穿梭巷弄與彎道操控都相當俐落，搭配750mm低座高設計，對新手與通勤族都十分友善。懸吊配置倒立式前叉與五段可調後雙槍避震，可依照路況與載重調整設定，無論市區騎乘或碎石路面都能維持穩定舒適。煞車部分則搭載前後碟煞，前輪配置單迴路ABS，面對多變路況更安心。
科技配備到位
外型走跨界冒險風格，MK150搭載Class D探照式魚眼大燈與全車LED燈組，夜間辨識度與安全性同步升級。7吋TFT全彩貼合式儀表可顯示續航里程、油耗資訊，並提供標準、運動、休閒三種騎乘模式切換，隨時掌握車況，讓騎乘更有掌控感。
載物機能滿載
實用性同樣是MK150的一大賣點，標配前後載物架可輕鬆固定背包、露營裝備或日常用品，搭配安全帽鎖設計，通勤停車更便利安心。新車提供「工裝沙」與「野性綠」兩款車色，展現放膽野行的冒險態度，建議售價新台幣99,800元，即日起購車現金直折2,000元，或享12期0利率分期方案。
