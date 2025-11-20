【怎能不愛車】平價跑車還有未來嗎？大黃蜂下一步引關注
記者鍾釗榛／綜合報導
雖然雪佛蘭早在2023年就讓Camaro(俗稱大黃蜂)正式停產，但這台美國肌肉車傳奇並沒有就此退場。雪佛蘭宣布全新的Camaro ZL1 NASCAR賽車已完成升級調校，將在明年賽季繼續奮戰，熱血氣場絲毫不減。這次的賽車外觀靈感，直接延伸自近期針對第六代Camaro車主推出的碳纖維性能套件，讓整體造型更具攻擊性。
碳纖維滿身
新版NASCAR Camaro的外觀明顯更兇，更大的碳纖維引擎蓋、新設計的水箱罩、視覺更炸裂的側裙，全都是強化賽道氣場的關鍵。對應的公路版改裝套件也同步開放給Camaro車主，包括ZL1 1LE風格格柵、碳纖維前擾流、側裙、引擎蓋飾條與後翼，甚至還能選配 Tech Bronze 輪圈。
雪佛蘭表示，這款套件能讓ZL1的下壓力逼近1LE等級，誤差不到5%。在時速約250公里時，下壓力甚至提升高達361%，效果完全不是只做造型那麼簡單。
第七代Camaro仍是懸念
升級後的NASCAR Camaro ZL1將在明年2月於北卡羅來納州賽道首次亮相，預計會成為全場焦點。但粉絲最關心的「第七代 Camaro 何時回歸？」目前依然沒有確定答案。
Camaro必須變得更實用
通用汽車總裁透露，若要打造全新Camaro，它必須「好看、好玩、也要好用」。畢竟雪佛蘭旗下Corvette已是當家超跑，產品線確實還容得下一款更親民的跑車，但現實是跑車市場整體銷量下滑，能撐起新車開發的需求並不樂觀。
Camaro可能以另一種方式回歸
雖然純跑車回歸的機率不高，但通用汽車也沒有關上所有大門。外界推測，未來可能看到一款以Camaro血統打造的高性能轎車，延續這塊招牌的精神。確切方向仍未明朗，但可以確定的是，Camaro這名字短期內不會從汽車世界消失。
