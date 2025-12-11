【怎能不愛車】平價跨界小休旅 渦輪、四驅、雙12.3吋螢幕全都給

記者鍾釗榛／綜合報導

在豪車與高單價休旅愈來愈多的市場裡，Kia Seltos一直靠著高CP值搶下不少粉絲。不過現行款的內外設計真的有點年紀了，起亞這次乾脆把整台車重新洗牌，推出第二代Seltos，外型、內裝、科技全部刷新。

Kia Seltos外型更帥車格更大。（圖／翻攝Kia網站）

更大、更帥、更有存在感

第二代Seltos是從Kia K3平台重新打造，與Niro、Hyundai Kona共用基礎，因此體型也全面放大。車長增加約7.6公分、軸距同步拉長，車寬也比現款更寬，整體比例更像縮小版Sportage。外觀換上更寬的虎鼻格柵、俐落折線、懸浮車頂，以及更有辨識度的垂直尾燈，全新霧面「岩漿紅」更是亮點。

第二代Seltos是從Kia K3平台重新打造。（圖／翻攝Kia網站）

雙12.3吋螢幕成標配

過去被嫌老氣的內裝這次徹底翻新，直接給雙12.3吋螢幕，排布方式與Telluride有點神似，質感瞬間拉高。實體空調按鍵依舊保留，操作不怕手忙腳亂。起亞也會推出EX、LX、SX 三種主力車型，同時加碼X-Line與 GT-Line兩種風格套件。

直接給雙12.3吋螢幕。（圖／翻攝Kia網站）

甚至還加入AI助理、OTA無線更新、HUD抬頭顯示器與完整ADAS，配備面直接提升到中型休旅的水準。

混動版準備登場

動力延續現行設定，包括兩款1.6升渦輪引擎與2.0升自然進氣引擎，現行款輸出為147hp與 190hp，新款預計相同。高功率渦輪依舊搭配8速自排，四驅系統依然可以選配。

動力分別有1.6升渦輪引擎與2.0升自然進氣引擎。（圖／翻攝Kia網站）

最受期待的是新加入的混合動力版本，雖然細節還沒公布，但因與Niro Hybrid共用平台，很可能採用同套系統。

Kia Seltos混動車型也會接續推出。（圖／翻攝Kia網站）

準備再掀小休旅亂鬥

第二代Seltos從外觀、內裝到科技全方位升級，定位依然親民，但質感和競爭力大幅提升。面對Corolla Cross、Kona、HR-V的激烈戰場，新Seltos看起來已磨刀霍霍，準備搶一波市場聲量與銷量。

