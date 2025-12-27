【怎能不愛車】從外型到動力都很狂 Lexus端出休旅最強王牌

記者鍾釗榛／綜合報導

Lexus RZ 600e F SPORT Performance性能電動休旅。（圖／翻攝Lexus網站）

Lexus持續加速品牌電動化腳步，這次直接端出純電性能王牌RZ 600e F SPORT Performance。作為RZ家族的性能旗艦，這款新車不只是外型更兇，而是從開發階段就找來頂尖飛行員與賽車手共同調校，目標很明確：證明電動車同樣能帶來讓人上癮的駕馭快感。新車預計2026年3月2日於日本正式上市。

RZ 600e開發階段就找來頂尖飛行員與賽車手共同調校。（圖／翻攝Lexus網站）

性能感直接寫在臉上

RZ 600e F SPORT Performance在外觀上毫不低調，專屬雙色塗裝包含黑色消光 HAKUGIN II與黑色搭配Neutrino Gray，一看就知道不好惹。前後導流翼、車頂、尾翼到引擎蓋隆起線條，全都換上碳纖維材質，不只減重，也強化高速穩定性。21吋ENKEI消光黑鋁圈配上藍色煞車卡鉗，整台車彷彿隨時準備衝出 pit lane。

車體採用碳纖維材質。（圖／翻攝Lexus網站）

21吋ENKEI消光黑鋁圈配上藍色煞車卡鉗。（圖／翻攝Lexus網站）

戰鬥座艙裡

坐進車內，濃厚的性能氛圍立刻包圍駕駛。專屬黑色Ultrasuede運動座椅搭配藍色縫線，兼顧包覆性與質感，還具備通風與記憶功能。中控台、排檔座與儀表板點綴藍色飾條，門板同樣以Ultrasuede包覆，再用黑色樺木紋杯架收尾，熱血之中依舊很Lexus。

中控台、排檔座與儀表板點綴藍色飾條。（圖／翻攝Lexus網站）

純電性能毫不手軟

真正的重點在動力。前後雙馬達四驅系統經過重新調校後，最大輸出一口氣拉升至313 kW，約等於425匹馬力，0到100 km/h加速只要4.4秒。為了撐住這股猛勁，原廠同步升級20吋大尺寸煞車碟盤與六活塞卡鉗，車高也降低20mm，讓高速與彎道表現更穩、更狠。

最大輸出一口氣拉升至313 kW，約等於425匹馬力。（圖／翻攝Lexus網站）

Lexus對駕馭的宣言

RZ 600e F SPORT Performance不只是RZ車系的頂規版本，更像是Lexus對外界喊話，電動化不等於無聊。在「Beyond Zero」願景下，Lexus依舊把駕馭樂趣放在核心位置，這款性能純電旗艦，正是品牌下一階段的重要代表作。

