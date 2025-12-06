【怎能不愛車】性能、科技、情緒價值 Territory打破休旅的刻板框架

記者鍾釗榛／綜合報導

Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid油電休旅。（圖／記者鍾釗榛攝）

全新Ford Territory的外型就是第一個亮點，那組寬幅格柵加上貫穿式識別燈，遠遠看就像小一號的Bronco，帥到不太像家庭休旅。尤其是那個「蒼穹藍」車色，本人比官方圖更有金屬質感，陽光照下去帶點紫韻，非常吸睛。車尾還有彩蛋，三柱式尾燈一亮起來，瞬間讓我聯想到Mustang的經典味道。雖然是家庭 SUV，但整體風格完全是「我可以帶小孩，但我還是很潮」。

Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid蒼穹藍車色。（圖／記者鍾釗榛攝）

有如F-150的貫穿試LED大燈。（圖／記者鍾釗榛攝）

野馬風格的三柱式尾燈。（圖／記者鍾釗榛攝）

滿足實用的車艙

坐進車內後，我第一個反應是：「哇，這空間是不是偷塞了L-SUV 的靈魂？」2,726mm軸距真的不只數字好看，實際乘坐感比我預期還更寬敞。尤其後座平整地板超加分，三個大人坐後排完全不會撞膝蓋。前座的PANGEA真皮座椅支撐感很好，不會把你整個包住，而是用紮實的支撐讓你久坐也不累。頭頂的全景天窗再配上64色氣氛燈，整個座艙就是在提醒我：「開車也可以很享受」。

廣告 廣告

軸距達到2,726mm。（圖／記者鍾釗榛攝）

PANGEA真皮座椅支撐感很剛好。（圖／記者鍾釗榛攝）

寬敞的後座空間與平整化地板。（圖／記者鍾釗榛攝）

科技配備狂到像坐在智慧客廳

這次試駕我最常玩的就是那組雙12.3吋懸浮螢幕。導航可以全螢幕顯示，看起來超過癮，Level 2的三線道虛擬動畫也很直覺。AI中文語音助理反應速度快又聽得懂台灣口音，叫它開冷氣、切音樂完全不用重複。休息時我還玩了「休憩模式」，車窗自動調整，加上內建輕音樂，真的有瞬間放鬆的感覺。最重要的一點，車內有66W Type-C快充，非常實用。

雙12.3吋懸浮螢幕。（圖／記者鍾釗榛攝）

空調能偵測PM2.5並淨化空氣。（圖／記者鍾釗榛攝）

能連結手機擴充娛樂功能。（圖／記者鍾釗榛攝）

油電動力太順 懸吊比我想像更偏運動

上路後，Territory給我的第一個驚喜就是「視野好到像坐在瞭望台」。中控台高度較低、座椅高度較高，路況一眼就能掌握。油電動力輸出很線性，加速比同級一般汽油車明顯更快，245ps的油電綜效馬力真的不是喊假的。懸吊表現也比我預期更運動化，彎道支撐性很好，不會像有些都市休旅一壓就軟。後座空間又大、底板又平，就算載三個大人也完全不壅擠，真的把「家庭」與「好開」這兩件事同時做到。

擁有245ps的油電綜效馬力。（圖／記者鍾釗榛攝）

中控台高度較低、具備更好的視野。（圖／記者鍾釗榛攝）

福特這次把家庭休旅玩出新高度，雖然Territory沒有粗獷大排量、也沒打算挑戰零百加速的極限，但它展現的是另一種氛圍，強調福特在電氣化與產品策略上加速轉型的腳步。當車市逐漸轉向更綠能、更務實、更聰明的方向，Territory不只是補上產品線的空缺，更像是福特向市場遞出的新世代宣言。

Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid油電休旅。（圖／記者鍾釗榛攝）

Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid驚豔版規格表

引擎：1.5升直列四缸自然進氣引擎

動力：綜效馬力245hp、最大扭55.6kgm

驅動型式：前輪驅動

變速系統：自排變速箱

車身尺寸：4685 ╳ 1935 ╳ 1706 mm

輪胎規格： 235/50R19

車重：1730kg

置物空間：448 L／1422L

平均油耗：21.08km/ltr

建議售價：109.9萬

Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid油電休旅。（圖／記者鍾釗榛攝）

更多三立新聞網報導

【怎能不愛車】LFA重生卻是純電！外型超帥但車迷喊：我好想念V10

全球僅116輛！「神級」1969Corvette L88拍賣 身價飆破3200萬車迷瘋狂

【怎能不愛車】3.5秒破百 Hiro電動機車數據像開外掛

【怎能不愛車】Toyota真的造超跑！GR GT規格、配備直接攻頂

