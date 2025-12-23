【怎能不愛車】愛快羅密歐出招 Junior提前亮相、點燃台北車展話題

記者鍾釗榛／綜合報導

Alfa Romeo Junior運動休旅。（圖／寶嘉聯合提供）

Alfa Romeo在2025年9月15日品牌重返台灣的發表會上，首度帶來全新跨界休旅Junior，不僅宣告品牌正式回歸市場，也象徵邁入電氣化新世代的重要起點。這款定位精品級的跨界休旅，自全球亮相以來已在超過38個國家累積逾5萬張訂單，話題與人氣同步飆升。

Alfa Romeo Junior運動休旅，預告台北車展亮相。（圖／寶嘉聯合提供）

義式線條上身

Junior的外型設計延續Alfa Romeo百年義式美學，車身比例緊湊卻充滿張力，經典Scudetto水箱護罩與銳利燈組勾勒出鮮明運動感。即便採用跨界輪廓，整體氣勢依舊讓人聯想到Giulietta與MiTo的精神延續，成功吸引新世代Alfisti的目光。

經典Scudetto水箱護罩與銳利燈組勾勒出鮮明運動感。（圖／寶嘉聯合提供）

油電版本登場

Ibrida油電混合動力車型搭載P2 HYBRID系統，綜效輸出145匹馬力，0到100 km/h加速8.9秒，動力反應輕快直接。無論市區通勤或山路彎道，都能清楚感受到 Alfa Romeo 對轉向回饋與操控感受的堅持。

Ibrida油電混合動力車型搭載P2 HYBRID系統。（圖／寶嘉聯合提供）

純電鋼砲上線

Elettrica 280 Veloce則主打「電動鋼砲」定位，最大輸出達280匹馬力，0到100 km/h僅需5.9秒。搭配降低20 mm的運動化懸吊、Torsen限滑差速器與高性能煞車系統，讓彎道表現同樣犀利，徹底顛覆對電動休旅的想像。

Elettrica 280 Veloce則主打「電動鋼砲」定位。（圖／寶嘉聯合提供）

雙動力齊發

由Giulia GTA團隊操刀底盤調校，Junior在新能源時代依舊保有純正駕馭本質。雙動力版本同步亮相，也讓它成為「2026台北新車暨新能源車大展」中最具風格辨識度的義式新作，並預計於2026年第二季正式在台上市。

